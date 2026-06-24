A cseh alkotmánybíróság kötelezi a kormányt, hogy engedje részt venni az elnököt is a NATO-csúcson

A cseh alkotmánybíróság az államfő beadványa nyomán szerdán ideiglenes végzésben arra kötelezte a kormányt, hogy tegye lehetővé Petr Pavelnek is a részvételt a július 7-8-i törökországi NATO-csúcstalálkozón. A bírói testület hangsúlyozta, hogy a kabinet nem gördíthet akadályokat az elnök útjába.

Az ügyben eljáró bíró, Pavel Samal emlékeztetett arra, hogy a cseh államfők részvétele a NATO-csúcsokon bevett gyakorlat. Amennyiben egészségük engedte, minden korábbi elnök részt vett ezen az eseményen – mondta. A bíróság döntése szerint ezt a gyakorlatot egyelőre fenn kell tartani. Figyelmeztetett az akkreditáció szoros határidejére is, amely június 26-án jár le.

Andrej Babis miniszterelnök kormánya hétfőn hozott döntést arról, hogy – szakítva az eddigi hagyománnyal – nem engedi meg az államfőnek, hogy a cseh küldöttséggel tartson Ankarába. További vitás kérdésként merült fel, hogy mire terjed ki az elnök hatásköre a cseh állam külföldi képviselete ügyében.

Az alkotmánybíróságnak a hatásköri vitában – szintén Petr Pavel beadványa nyomán – még döntést kell hoznia.

Josef Baxa, az alkotmánybíróság elnöke mindazonáltal hangsúlyozta, hogy az ideiglenes végzés nem előlegezi meg a jogerős ítéletet. A bírák további nyilatkozatokat fognak kérni, és fontolóra veszik egy nyilvános meghallgatás megtartásának lehetőségét is.

Közölte: elvárja a kormánytól, hogy tartsa tiszteletben ezt az egyszeri döntést Pavel ankarai részvételével kapcsolatban. Megjegyezte: nem ez az első alkalom, hogy a bíróság kötelezettséget ró a kormányra, a parlamentre vagy az elnökre.

Ezeket a döntéseket mindig tiszteletben tartották. Nem számítok arra, hogy ezúttal másképp lenne

– fűzte hozzá.

Petr Pavel többször hangsúlyozta, hogy az állam külföldi képviselete az elnök alkotmányos joga. Andrej Babis miniszterelnök ellenben azzal érvel, hogy kormánya aktívan kívánja irányítani a külpolitikát, ezért nem vette fel az elnököt a NATO-csúcstalálkozóra utazó delegációba.

(MTI)