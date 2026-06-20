Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője és Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet lemondtak a korábban nekik adományozott Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjéről, tiltakozásul amiatt, hogy Karol Nawrocki szélsőjobboldali lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését, a Fehér Sas-rendet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől.

Sajnálatos módon Karol Nawrocki lengyel elnök barátságtalan lépést tett népünkkel szemben, amikor megfosztotta Ukrajna elnökét a korábban neki adományozott Fehér Sas-rendtől. Kétségtelen, hogy ez ajándék a moszkvai agresszor számára, amelyet az feltétlenül felhasznál majd Ukrajna és Lengyelország ellen egyaránt

– mondta Budanov.

Szerinte Ukrajna és Lengyelország népeit hosszú múltra visszatekintő kapcsolatok kötik össze, történelmüknek pedig különböző, hősies és tragikus fejezetei is vannak. Ennek azonban úgy látja, mélyreható átgondolásra, nem pedig „durva politikai spekulációkra” kellene ösztönöznie.

Ukrajna nem mondja meg egyetlen más népnek sem, hogyan tanítsa a saját történelmét. Ezért mi is fenntartjuk magunknak a jogot saját nemzeti emlékezetünkhöz és méltóságunkhoz. Meggyőződésem, hogy a lengyel elnök ezen gesztusának semmi köze az igazságossághoz vagy bármi hasonlóhoz. Hiszen milyen igazságosságról beszélhetünk, ha például az olasz fasiszta diktátort és Hitler szövetségesét, Benito Mussolinit mindmáig nem fosztották meg a Fehér Sas-rendtől?

– fogalmazott az ukrán elnöki iroda vezetője.

Hozzátette, hogy Ukrajna megfelelően értékelni fogja ezt az eseményt, ugyanakkor továbbra is ragaszkodni fog a nyílt partnerség elveihez valamennyi szövetségesével.

Ukrajna továbbra is Európa egésze, így Lengyelország védelméért is harcol, amiért a legnagyobb árat fizeti. Mint minden ukrán, én sem maradhatok azonban tétlen, és nem nézhetem közömbösen, ahogyan polgárainkkal szemben alaptalanul és mesterségesen felpörgetik a gyűlölet gépezetét. Ezt figyelembe véve visszautasítom a Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét, amellyel tavaly a lengyel elnök tüntetett ki engem

– közölte Budanov.

Megjegyezte, hogy szerinte az ukrán társadalom is hasonló érzelmeket táplál, és támogatni fogja ezt a döntését.

Később Leonyid Kucsma, aki 1994-től 2005-ig Ukrajna elnöke volt, közölte, hogy ő is lemond a Fehér Sas-rendről, amellyel 1997-ben tüntette ki Lengyelország.

Ukrajna nem azért vette fel a harcot Oroszországgal, amely történelmi sérelmekkel indokolta invázióját, hogy más országok diktálják nekünk a történelmünket, és határozzák meg, kit tiszteljünk

– indokolta döntését.

Volodimir Zelenszkijt 2023 áprilisában tüntette ki a Fehér Sas-renddel Andrzej Duda akkori lengyel elnök „a Lengyelország és Ukrajna közötti baráti és sokoldalú kapcsolatok elmélyítésében tanúsított kimagasló érdemeiért, az európai demokrácia, béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés fejlesztése terén, valamint az emberi jogok védelme érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékenysége elismeréséül”.

Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet szombaton szintén bejelentette, hogy visszaadja a neki adományozott Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét.

Megértve a jelenleg Lengyelországban uralkodó érzelmeket, nem tudom elfogadni azt a tényt, hogy Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna elnökét, Lengyelország barátját megfosztották a legmagasabb lengyel kitüntetéstől. (…) Az Ukrajna ellen Oroszország által folytatott háború körülményei között ezt a döntést különösen fájdalmasnak és emocionálisnak, az ukrán nép egésze ellen irányuló gesztusnak értékeljük

– fogalmazott.

A lengyel elnök pénteken jelentette be, hogy visszavonja Zelenszkij kitüntetését. Ennek előzményeként azt nevezte meg, hogy az ukrán elnök május végén az „Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hősei” tiszteletbeli elnevezést adományozta az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) északi műveleti központjának.

Nawrocki arról beszélt, hogy Zelenszkij kitüntetésének visszavonása nem az ukrán nép ellen irányul, és Lengyelország a jövőben is támogatni fogja az országot Oroszország agressziójával szembeni harcában. Hozzátette, hogy nem kíván lemondani a tőle kapott ukrán Bölcs Jaroszláv-rendről.

Lengyelország és Ukrajna kapcsolatait a volinyi (volhíniai) mészárlásnak nevezett események eltérő megítélése árnyékolja be.

Ez a terület a második világháborúig Lengyelországhoz tartozott, utána a Szovjetunió, azon belül az Ukrán SZSZK, majd 1991-től a független Ukrajna részévé vált. Lengyel álláspont szerint a háború előtt Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és Kelet-Galíciában az UPA és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) mintegy százezer lengyel civilt mészárolt le 1943 és 1945 között, amit Varsó népirtásnak minősített.

Ukrán kutatók arra mutatnak rá, hogy a megszálló náci hadsereg ellen küzdő lengyel Honi Hadsereg az UPA ellen is harcolt, és ebbe a lengyel civil lakosság is bekapcsolódott. Ukrán becslések szerint a Honi Hadsereg (AK) legalább 20 ezer ukránt ölt meg. Az ukránok által elkövetett mészárlások egy része így megtorlás volt UPA-partizánok és vétlen ukrán nemzetiségű civilek haláláért. Ukrán álláspont szerint az UPA Ukrajna függetlenségéért indított küzdelmet, és noha rövid ideig együttműködött a náci németekkel, alapvetően mindkét totalitárius rendszer, azaz a fasiszta, de főként a sztálinista szovjet erők ellen harcolt. (via MTI)