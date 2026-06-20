kritikus fontosságú ásványi anyagokkína
Nagyvilág

Zöld vámfal épül Peking ellen – miért veszélyes ez Magyarországra?

CFOTO/Future Publishing / Getty Images
Szücs Ádám
2026. 06. 20. 12:47
CFOTO/Future Publishing / Getty Images
Magyarországra nézve mind a kínai geopolitikai fegyver, mind az annak elhárítására szolgáló uniós mechanizmus veszélyes.

A Nyugatot – és különösen az Európai Uniót – energiabiztonsági krízisek sora fenyegeti. Elég a bő négy éve kihívást jelentő ukrajnai háborúra vagy az elmúlt hónapokban átjárhatatlan Hormuzi-szoros miatt kibontakozó energiaválságra gondolni. Ilyen instabil globális energia-infrastruktúra mellett természetes módon értékelődik fel a belföldi termelés és a megújuló energia szerepe.

Az EU viszont a megújulók terén súlyosan kiszolgáltatott, mégpedig a kritikus fontosságú nyersanyagok (Critical Raw Materials, CRM-ek) miatt. A nyersanyagfüggőség és az ipari kiszolgáltatottság megoldása régóta foglalkoztatja is a brüsszeli vezetést, és 2026 tavaszára élesedett egy mérföldkőnek számító intézkedés: a CBAM – az Importáruk Karbonintenzitását Ellensúlyozó Mechanizmus.

A rendszer egy új illetéket szab ki a magas karbonlábnyommal rendelkező importtermékekre. Bár a jogszabály elsősorban az olyan nehézipari alapanyagokat célozza meg, mint a cement, az elektromos áram, a vas, az acél és az alumínium, érinti a zöld technológiákhoz szükséges kritikus nyersanyagok és az abból készült egyes termékek importját is.

De miért ekkora ezeknek a nyersanyagoknak a jelentősége, és miért vezethet az importfüggőség egy újfajta energetikai kiszolgáltatottsághoz?

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