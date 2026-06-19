Egyetlen időközi választás eldönthette a brit kormányfő sorsát, a helyére „Észak Királya” léphet

Megnyerte a csütörtöki időközi választást Makerfieldben, Anglia északnyugati részén Andy Burnham, Manchester polgármestere, ami reményt adhat „Észak Királyának” – ahogyan őt a brit baloldali sajtó nevezi – arra, hogy induljon a kormányzó brit Munkáspárt vezetői posztjáért. Ha pedig ezt a Munkáspárton belül esetlegesen megrendezendő szavazást is megnyerné, az azt is jelentené, hogy ő lehetne majd az új brit kormányfő is. Hogy lesz-e ilyen szavazás, illetve azt miként bonyolítják majd le, az még nem dőlt el, mert sok függ például a hivatalban lévő miniszterelnök, Keir Starmer döntésétől és a munkáspárti honatyák álláspontjától is.

Makerfieldben eddig még mindig munkáspárti jelölt győzött, mégis óriási meglepetés a mostani eredmény. Burnham ugyanis óriási fölénnyel utasította maga mögé a két szélsőjobboldali ellenjelöltet, ami az egész brit politikai élet számára fontos jelzés. A manchesteri polgármester a leadott 45 ezer voksból több mint kilencezer szavazattal kapott többet, mint a bevándorlásellenes, populista-nacionalista Reform UK jelöltje, és megkétszerezte a Munkáspárt előnyét a 2024-es általános választásokhoz képest.

Burnham eredménye azért is figyelemre méltó, mert pár héttel ezelőtt Makerfield környékén nagyon erősnek bizonyult a Nigel Farage vezette Reform UK párt. A májusi helyi és regionális választások egyértelmű győztese egyébként is a Reform volt Anglia-szerte. A közeli választókerületekben, Liverpool és Manchester térségében, 15-25 százalékos Reform-előny mutatkozott májusban, Makerfieldben pedig húsz százalékpont volt a szélsőjobbos vezetés a Munkáspárttal szemben. Ezért is rendkívüli jelentőségű a mostani Burnham-győzelem.

Burnham csütörtökön majdnem 55 százalékot ért el, a Reform jelöltje, Robert Kenyon viszont csak 34,5 százalékig jutott, míg a Farage-éknál is radikálisabb és szélsőségesebb Restore Britain jelöltje, Rebecca Shepherd a voksok 6,8 százalékát szerezte meg. Burnham egymaga több voksot kapott, mint a két szélsőjobboldali jelölt együttvéve. Nigel Farage nem véletlenül nyilatkozott úgy, hogy csalódott a „drámai” eredmény után. (Farage-ról nemrég írtuk, hogy komoly botrányba keveredett, miután kiderült, hogy ötmillió fontos adományt kapott egy kriptomilliomostól, amit megpróbált eltitkolni.)

Azt már csak kiegészítésként jegyezzük meg, hogy az országot 2024-ig kormányzó, és a 2016-os brexit-népszavazásba belesodró, jelenleg ellenzéki

konzervatívok jelöltje 2,2,

a zöldek 0,7,

a liberális demokraták pedig mindössze 0,4 százalékig jutottak Makerfieldben.

A makerfieldi munkáspárti siker azonban még a szélsőjobb legyőzésénél is jelentősebb következményekkel járhat: Burnhamnek ezáltal hirtelen óriásira nőtt az esélye arra, hogy ő legyen a következő brit miniszterelnök, és leváltsa a kormány éléről párttársát, Keir Starmert.

Hogy egyetlen választókörzetnek ilyen súlya legyen, ahhoz a brit politikai rendszert és politikai kultúrát is érteni kell.