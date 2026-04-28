Kárpátalján találkozna Zelenszkijjel Magyar Péter

Június elejére találkozót kezdeményezek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban. A találkozó célja, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradásukat

– közölte Magyar Péter, leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke, aki a mai napon Beregszász polgármesterét fogadta Budapesten.

Babják Zoltán a kárpátaljai magyarok helyzetéről és a háborús szörnyűségekről tájékoztatta Magyart.

Elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást és, hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Ezzel segíthetnénk azt is, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére

– írta Magyar, hozzátéve, hogy „ha ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokban”.

Magyar szerint az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek, ugyanis Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás, „a magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyar lakta településeken sem”, továbbá „a nyilvános megszólalásban hivatalos személyek – például iskolaigazgatók vagy polgármesterek – továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket”.

Innen is bátorítom az ukrán vezetést, hogy a fenti területeken is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé

– írta Magyar, aki reméli, hogy az ukrán kormány eleget tesz a meghívásnak.

A következő kormányfő délelőtt egyeztetett Gubík Lászlóval, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnökével.