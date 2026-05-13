Ellopták a 800 éves cseh szent koponyát

Ellopták kedden Lembergi Zdislava népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából – közölte a prágai rendőrség, amely már vizsgálja az ügyet, s egyben felkérte a lakosságot is az együttműködésre.

Az ellopott koponyának olyan szellemi és történeti értéke van, amelyet pénzben nem lehet kifejezni

– mondta Ivana Baláková rendőrségi szóvivő újságíróknak.

Lembergi Zdislava koponyája a Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló bazilika minor oltárában volt elhelyezve, az oltár védőberendezéssel volt ellátva. A lopás kedden este 18.00 és 18.15 óra között történt, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, és ezért a biztonsági rendszer ki volt kapcsolva.

A templomban, ahol abban az időben csak egy, a misét előkészítő pap tartózkodott, váratlanul egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, aki valamilyen tárggyal betörte az oltár üvegablakát, kivette a koponyát és elszaladt. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A misét előkészítő pap, amikor meghallotta az üvegcsörömpölést, megfordult, de már csak egy távozó, futó alakot látott.

A rendőrség felszólította a lakosságot, hogy aki az adott időben a bazilika környékén tartózkodott, jelentkezzen a hatóságoknál, és mondja el mit látott. Külön kérik azokat, akik esetleg mobillal videófelvételeket készítettek, hogy azokat bocsássák a rendőrség rendelkezésére.

