Autópályát ért izraeli támadás Libanonban – nyolc halott

Ürmös Dániel
2026. 05. 13. 13:57
Houssam Shbaro / Anadolu via AFP
Nyolc halottal járó légitámadás-sorozatot hajtott végre Izrael Dél-Libanonban, mely során egy autópályát támadtak.

Nyolc ember – köztük két gyermek – halálát okozták szerdán izraeli légicsapások a Bejrúttól délre fekvő autópályán – írta a libanoni egészségügyi minisztérium közlése nyomán a Reuters. Az izraeli hadsereg egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Az elmúlt hónapban bejelentett tűzszünet ellenére az Irán által támogatott Hezbollah és Izrael továbbra is csapásokat mérnek egymásra, melyek főként Dél-Libanonra összpontosulnak, ahol az izraeli erők egy önkényesen kijelölt biztonsági övezetet tartanak megszállás alatt.

A biztonsági források szerint a három különálló légi csapást jóval a déli fő konfliktuszónán túl hajtották végre: járműveket vettek célba a tengerparti autópályán, egy körülbelül 20 kilométerre Bejrúttól délre fekvő térségben.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a Hezbollah infrastruktúráját támadja Dél-Libanonban, és felszólította hat település lakóit, hogy hagyják el otthonaikat, mivel a katonai műveletek veszélyt jelenthetnek rájuk nézve.

Mindeközben hamarosan sor kerülhet a hivatalos libanoni vezetés és Izrael közötti, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások harmadik fordulójára.

