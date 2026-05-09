A Ryanair csapást mér a görögországi turizmusra

Sakis Mitrolidis / AFP
admin Vaskor Máté
2026. 05. 09. 10:05
A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát, miután a repülőteret üzemeltető Fraport Greece jelentősen megemelte a díjakat – közölte az ír diszkont légitársaság kereskedelmi igazgatója az MTI szerint.

Jason McGuinness kereskedelmi igazgató athéni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem történt előrelépés a tárgyalásokon a Fraporttal, amely több görög repülőtéren is emelte a díjakat. A Ryanair szerint a görögországi repülőtéri díjak már 66 százalékkal haladják meg a koronavírus-járvány előtti szintet.

A Ryanair három, Szalonikiben állomásoztatott repülőgépet von ki a városból, ami a téli időszakban 500 ezer ülőhely és tíz útvonal megszüntetését jelenti. Emellett az athéni repülőtéren is csökkenti kapacitását, így

Görögország egészében összesen 700 ezer ülőhely és 12 útvonal szűnik meg.

A Ryanair jelenleg Budapestről is üzemeltet járatot Szalonikibe.

McGuinness közölte azt is, hogy a Chania és Heraklion repülőtereken az alacsony forgalmú időszakban felfüggesztik a működést. A felszabaduló repülőgépeket Albániába, Olaszországba és Svédországba csoportosítják át, ahol – szavai szerint – a repülőterek továbbadták a kormányok által biztosított légiközlekedési adókedvezményeket, ami kedvez a turizmusnak és a foglalkoztatásnak.

A Ryanair szerint a szaloniki bázis bezárása pusztító hatással lehet a repülőtérre nézve, mivel tavaly a nemzetközi kapacitás 90 százalékát a légitársaság biztosította.

A helyi önkormányzati vezetők és a görög sajtó már korábban is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a döntés kedvezőtlenül érintheti a turizmust és a munkahelyeket.

A Ryanair jelenleg 95 európai bázist üzemeltet. A társaság áprilisban már bejelentette berlini bázisának bezárását is a növekvő díjak és adóterhek miatt.

Mint ismert, az európai légiközlekedést egyre súlyosbodó kerozinhiány is sújtja, aminek már most érezhetik a hatásait az utasok.

Budapest Airport az európai kerozinhiányról: Ferihegyen legfeljebb 4-5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség, vizsgálják a bővítést
Az ellátás állításuk szerint stabil, jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalnak jelenleg.

