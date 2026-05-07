EU-s megállapodás született a hamis és gyermekpornográf képeket generáló AI betiltásáról

SEBASTIEN BOZON / AFP
admin Dienes Gábriel
2026. 05. 07. 11:42
Az unió az újabb megállapodással továbbra is élen jár a mesterséges intelligencia káros hatásainak szabályozásában.

A tagállamok és az Európai Parlament megállapodásra jutott olyan mesterséges intelligencia szolgáltatások betiltásáról az unióban, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak – közölte az Európai Unió Tanácsa és az uniós parlament csütörtökön.

A közlemény szerint a társjogalkotók közötti megállapodás célja, hogy megkönnyítse a szolgáltatók számára a mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós rendelet betartását, miközben megőrzi annak fő rendelkezéseit és kockázatalapú megközelítését.

A felek olyan új, uniós tilalomra vonatkozó rendelkezéssel egészítették ki a szabályozást, amely a gyermekpornográfiát ábrázoló képeket, videókat és hanganyagokat hozhatnak létre, azonosítható személyeket „meztelenítenek le”, vagy szexuális tevékenység közben ábrázolhatják őket a beleegyezésük nélkül.

