A tagállamok és az Európai Parlament megállapodásra jutott olyan mesterséges intelligencia szolgáltatások betiltásáról az unióban, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak – közölte az Európai Unió Tanácsa és az uniós parlament csütörtökön.

A közlemény szerint a társjogalkotók közötti megállapodás célja, hogy megkönnyítse a szolgáltatók számára a mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós rendelet betartását, miközben megőrzi annak fő rendelkezéseit és kockázatalapú megközelítését.

A felek olyan új, uniós tilalomra vonatkozó rendelkezéssel egészítették ki a szabályozást, amely a gyermekpornográfiát ábrázoló képeket, videókat és hanganyagokat hozhatnak létre, azonosítható személyeket „meztelenítenek le”, vagy szexuális tevékenység közben ábrázolhatják őket a beleegyezésük nélkül.