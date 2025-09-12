AI-generált gyermekpornográfiáról is egyre gyakoribbak a bejelentések itthon

2024-ben rekordszámú gyermek és szülő fordult közvetlenül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálatához, írja az Index.

A most közzétett statisztikák szerint a gyermekek online szexuális bántalmazásáról szóló jelzések száma ugyan a 2023-as 850-hez képest 378-ra csökkent, de továbbra is ez a legkomolyabb kategória. Az esetek több mint felében 12 év alatti gyermekek voltak érintettek, és egyre gyakrabban találkoztak az elemzők mesterséges intelligenciával előállított felvételekkel is.

Az Hotline elemzői 657 URL-címet vizsgáltak meg, amelyek 56 százaléka bizonyult gyermekpornográf tartalomnak. A tartalmak jellemzően otthoni környezetben készültek, így például gyermekszobában vagy fürdőszobában, de a bejelentések között megjelentek fotóstúdióban és strandon készült felvételek is, olvasható a cikkben.

Jelentősen emelkedett a hozzájárulás nélkül közzétett tartalmak aránya: 372 bejelentés érkezett, ebből 150 az intim képekhez kapcsolódott. Gyakori, hogy a felvételeket bosszúból vagy zsarolási céllal osztják meg, máskor hamis profilokat hoznak létre a képek felhasználásával. A felnőttek közötti visszaélésekkel kapcsolatban egyértelműen kirajzolódott a minta, hogy amíg a nőket további intim képekért vagy felvételekért zsarolják, addig a férfiakat váltságdíjért környékezik meg az elkövetők.

Az adathalász tartalmak az összes bejelentés közel ötödét tették ki, 271 jelzéssel. A tipikus forgatókönyv: hamis webáruházak, csomagküldő cégek, vagy pénzintézetek nevével visszaélő oldalak, amelyek célja a felhasználók személyes vagy pénzügyi adatainak megszerzése. 7