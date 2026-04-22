Soha nem dohányozhat az Egyesült Királyságban, aki 2009. január 1. után született

Az Egyesült Királyság kormánya jóváhagyta azt a javaslatot, amelynek értelmében aki 2009. január 1. után született, soha nem vásárolhat dohányterméket, írja az Euronews.

A tilalom a cigarettára, a vape-re és a hevített dohánytermékekre is érvényes.

A törvény értelmében minden évben egy évvel megemelik majd a dohányzás legális korhatárát, így a fiatal generációt egy életre kizárják a dohányzásból.

A brit kormány történelmi lépésnek nevezte a döntést, amellyel egy füstmentes generáció nőhet majd fel. A törvény betiltja a játszótereken, az iskolák környékén és az autóban is a füstölést, hogy passzív dohányzásnak is kevesebben legyenek kitéve.

Úgy számolnak, hogy az intézkedés hatására 88 ezer életévet menthetnek meg 2075-ig, miközben a 12 és 30 év közötti dohányosok százaléka 5 százalék alá eshet a 2040-es évek végére.

Lázár Jánosnak is volt hasonló terve még a nemdohányzók védelméért felelős miniszteri biztosaként, de nem lett belőle semmi.