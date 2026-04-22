egyesült királyságdohányzás
Nagyvilág

Soha nem dohányozhat az Egyesült Királyságban, aki 2009. január 1. után született

Vaskor Máté
2026. 04. 22. 16:04
Oli SCARFF / AFP

Az Egyesült Királyság kormánya jóváhagyta azt a javaslatot, amelynek értelmében aki 2009. január 1. után született, soha nem vásárolhat dohányterméket, írja az Euronews.

A tilalom a cigarettára, a vape-re és a hevített dohánytermékekre is érvényes.

A törvény értelmében minden évben egy évvel megemelik majd a dohányzás legális korhatárát, így a fiatal generációt egy életre kizárják a dohányzásból.

A brit kormány történelmi lépésnek nevezte a döntést, amellyel egy füstmentes generáció nőhet majd fel. A törvény betiltja a játszótereken, az iskolák környékén és az autóban is a füstölést, hogy passzív dohányzásnak is kevesebben legyenek kitéve.

Úgy számolnak, hogy az intézkedés hatására 88 ezer életévet menthetnek meg 2075-ig, miközben a 12 és 30 év közötti dohányosok százaléka 5 százalék alá eshet a 2040-es évek végére.

Lázár Jánosnak is volt hasonló terve még a nemdohányzók védelméért felelős miniszteri biztosaként, de nem lett belőle semmi.

Kapcsolódó
Soha nem volt ilyen kevés dohánybolt Magyarországon
Folytatódott az elmúlt évek trendje, több mint 700 községben nincs már trafik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Magyarországon bujkáló Nikola Gruevszkinek szerb és magyar útlevele is van – állítja az északmacedón ellenzék
Török Gábor reagált Ruff Bálint miniszteri jelölésére
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik