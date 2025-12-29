Soha nem volt ilyen kevés dohánybolt Magyarországon

Az elmúlt évek trendjeihez illeszkedve tovább csökkent a dohányboltok száma. A kiskereskedelmi ágazat 2013-as átalakítása óta most van a legkevesebb trafik az országban: több mint 700 településen nem lehet dohánytermékeket venni.

A törvény szerint hazánkban dohányboltot kétféleképpen lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel vagy külön feljogosítással. Az előbbi körbe azok a vállalkozók tartoznak, akik még 2013-ban nyerték el az engedélyt, az utóbbihoz pedig azok, akiknek a kijelölése indoklás nélkül, írásban bármikor visszavonható, és a kereskedőt is felmondási idő nélkül kitehetik a boltból.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) honlapján külön vezeti a két engedély birtokosait, és a december 15-ei állapot szerint koncessziós engedélye 4977 dohányboltnak van, kijelöltként pedig 642 trafik üzemel az országban.

Vagyis összesen 5619 dohánybolt maradt nyitva a fogyasztók előtt, a kínálat pedig sosem volt még ilyen szűk.