Egy 32 éves kanadai nő életét vesztette, többen pedig megsérültek, miután egy férfi tüzet nyitott egy mexikói történelmi helyszínen – írta a BBC. A fegyveres a támadás után öngyilkosságot követett el.

Népszerű túristalátványosságnál dördültek el a lövések

A támadásra a Teotihuacanban található prehiszpán piramisoknál került sor, melyek az UNESCO világörökség részét képezik, és az ország legnépszerűbb turisztikai látványosságai közé tartoznak. A támadó férfi a Hold piramisáról nyitott tüzet, így ölve meg egy kanadai állampolgárt és megsebesítve kolumbiai, orosz és kanadai állampolgárokat – őket jelenleg kórházban kezelik.

Ami ma Teotihuacanban történt, mélyen elszomorít bennünket. Őszinte együttérzésemet fejezem ki az érintetteknek és családjaiknak

– írta Claudia Sheinbaum mexikói elnök, aki együttérzését fejezte ki a lövöldözés áldozataival kapcsolatban.

Nagy lökdösődés és pánik tört ki, mindenki egyszerre próbált kijutni

– mondta egy brit házaspár a lapnak, akik a lövések hangja közepette kaotikus jelenetekről számoltak be. „Semmiféle összehangolt evakuálás nem volt – láttuk, hogy a hivatalos személyek rohangálnak, de senki nem mondta az embereknek, hogy menjenek ki” – mondták. Hozzátették: belépéskor semmilyen biztonsági ellenőrzésen nem estek át, annak ellenére, hogy hátizsák volt náluk.

Biztonsági kérdések a világbajnoksággal kapcsolatban

A lövöldözés helyszínén idén nyáron, a labdarúgó-világbajnokság idején egy látványos éjszakai turisztikai műsort is tartanak majd – közölte a mexikói állami kormányzat a hónap elején. Bár Mexikóban elterjedt a drogkartellekkel összefüggésbe hozható erőszak, az ilyen, turistákat érintő esetek ritkák.

A világbajnokság nyitómérkőzését június 11-én rendezik Mexikóvárosban, Mexikó és Dél-Afrika között. A torna várhatóan mintegy 5,5 millió nemzetközi látogatót vonz majd a mexikói hatóságok becslése szerint. Társrendezőként Mexikó közel 100 ezer biztonsági személyt tervez bevetni a szurkolók védelmére a nyári torna idején, az országban zajló kartellerőszak közepette.

Lapunk februárban arról írt, hogy Mexikóban elszabadult az erőszak, miután a mexikói hadsereg különleges erői rajtaütöttek a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetőjének, aki a támadásban életét vesztette. Az „El Menho” néven is ismert drogbárón halála miatt a hozzá tartozó fegyveres erők több államban is megbénították a közlekedést, boltokat gyújtottak fel, és égő úttorlaszokat emeltek.