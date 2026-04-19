Trump: Ha Irán nem fogadja el az ajánlatunk, minden egyes erőművet és hidat romba döntünk

Miközben újra szünetel a hajóforgalom a közel-keleti Hormuzi-szorosban, Donald Trump amerikai elnök azzal vádolja Iránt, hogy megszegte a tűzszüneti megállapodást – írja a BBC.

Az elnök furcsának nevezte, hogy Irán egy francia és egy brit teherhajóra tüzet nyitott. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja azzal, hogy megszegte a tűzszüneti feltételeket azzal, hogy tengeri blokádot vezetett be iráni kikötőkre.

Trump bejelentette, hogy egy delegáció Pakisztánba utazik, hogy tárgyalásokat folytassanak Iránnal. Az elnök a közösségi médiában közzétett posztjában azt írta:

korrekt és észszerű ajánlatot teszünk, remélem, hogy elfogadják, mert ha nem, akkor minden egyes erőművet és hidat romba döntünk.

A Hormuzi-szorosban szombat óta szünetel a forgalom, amikor támadás ért két teherhajót. A szoroson a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) szállításának körülbelül 20 százaléka halad át, de az ezt szállító hajók száma drámaian csökkent a közelmúltbeli ellenségeskedések során, ami óriási gazdasági károkat és magas üzemanyagárakat okozott világszerte.

Bár pénteken Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoros újra megnyílt a kereskedelmi hajók előtt, ez egy nappal később megváltozott. Irán most azt állítja, hogy a szoros mindaddig zárva marad, amíg az Egyesült Államok fel nem oldja az iráni kikötők blokádját.