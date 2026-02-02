Szijjártó: Benyújtottuk a bírósági keresetet az orosz gáz miatt

A mai napon benyújtottuk a keresetünket az Európai Bírósághoz

– jelentette be egy Facebook-videóban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, hogy a magyar kormány beperli az Európai Uniót, amiért az megtiltotta a tagállamoknak az orosz gáz beszerzését.

Szijjártó szerint a döntés miatt nem lehetséges a rezsicsökkentés eredményeinek a fenntartása, de a kormány meg akarja védeni a magyar embereket

Nem engedjük, hogy Brüsszel megölje a rezsicsökkentést

– jelentette ki a miniszter.

A rendeletet még decemberben szavazta meg az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa pedig Magyarország és Szlovákia ellenkezése ellenére is jóváhagyta a döntést. A tiltás az előzetes tervek szerint kizárólag az orosz gázra vonatkozik, míg az orosz olaj és nukleáris fűtőanyagok betiltásáról majd 2026-ban egy másik rendeletben fognak majd dönteni.

Bár a külügyminiszter a mostani bejelentésben is hangoztatta, hogy a rezsicsökkentés nem tartható fenn az olcsó orosz gáz nélkül, kiderült, hogy az elmúlt időszakban a tőzsdén beszerezhető földgáz ára apadt, az oroszé nőtt. Az Eurostat nemrég frissített adatsorából a Népszava azt számította ki, hogy 2025 novemberében Magyarország mintegy 122 forintos köbméteráron vette az orosz földgázt, ami 2 százalékkal ismét meghaladta az Európában irányadó TTF nevű holland tőzsde két hónappal korábbi árait.