„Ki engedte meg nektek, hogy jobban éljetek, mint mi?” – a bucsai mészárlás háttere

Pierre Crom / Getty Images
A bucsai mészárlás áldozatainak emlékműve 2023. szeptember 17-én, Ukrajnában.
Nagy Artúr
2026. 02. 01. 17:30
Közel négy év telt el a bucsai mészárlás óta. Hadtörténész szerzőnk annak kapcsán idézi fel – helyszíni tapasztalatokkal – a történteket, hogy az amerikai elnök béketerve amnesztiát biztosítana a háborús bűncselekmények elkövetőinek.

Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketerve több ponton felülírná a nemzetközi jogi felelősségre vonás eddigi gyakorlatát. A 26. pont így szól: „A konfliktusban résztvevő valamennyi fél teljes amnesztiát kap a háború alatti cselekedeteiért, és vállalja, hogy a jövőben nem támaszt semmilyen követelést, és nem nyújt be panaszt.” Ez a kitétel a gyakorlatban azt jelentené, hogy

a háborús bűncselekmények kivizsgálása és a felelősök szankcionálása véglegesen lekerülne a napirendről.

Közel négy év telt el a bucsai mészárlás óta. Az áldozatok számát a kijevi kormányzat négyszáznál többre teszi, de a 24.hu tavaly nyári riportjából is tudható, hogy még mindig vannak olyanok, akiknek a holtteste nem került elő.

Az orosz 234. Gárda Légideszant Rohamezred és a 64. Önálló Gépesített Lövész Dandár tevékenysége a második világháború és a délszláv háború legsötétebb napjait idézte. Előre megtervezett bosszúhadjárat történt, vagy elszabadult katonák vérengzéséről beszélhetünk? A helyszíni látogatásom, interjúk és az elérhető források alapján gyűjtöttem össze azt, amit négy év távlatából tudhatunk.

