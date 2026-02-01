„Ki engedte meg nektek, hogy jobban éljetek, mint mi?” – a bucsai mészárlás háttere

Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketerve több ponton felülírná a nemzetközi jogi felelősségre vonás eddigi gyakorlatát. A 26. pont így szól: „A konfliktusban résztvevő valamennyi fél teljes amnesztiát kap a háború alatti cselekedeteiért, és vállalja, hogy a jövőben nem támaszt semmilyen követelést, és nem nyújt be panaszt.” Ez a kitétel a gyakorlatban azt jelentené, hogy

a háborús bűncselekmények kivizsgálása és a felelősök szankcionálása véglegesen lekerülne a napirendről.

Közel négy év telt el a bucsai mészárlás óta. Az áldozatok számát a kijevi kormányzat négyszáznál többre teszi, de a 24.hu tavaly nyári riportjából is tudható, hogy még mindig vannak olyanok, akiknek a holtteste nem került elő.

Az orosz 234. Gárda Légideszant Rohamezred és a 64. Önálló Gépesített Lövész Dandár tevékenysége a második világháború és a délszláv háború legsötétebb napjait idézte. Előre megtervezett bosszúhadjárat történt, vagy elszabadult katonák vérengzéséről beszélhetünk? A helyszíni látogatásom, interjúk és az elérhető források alapján gyűjtöttem össze azt, amit négy év távlatából tudhatunk.