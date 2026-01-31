Ezért nem kér XIV. Leó a pápai lakosztályból

Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.

Az úgynevezett apostoli paloták pápai lakosztálya a tizennyolcadik századtól adott otthont az egyházfőknek.

II. János Pál 1978-tól 2005-ig élt a pápai lakosztályban, és ott is hunyt el.

a 2013-as lemondásakor elhagyta a pápai lakosztályt, és először Castel Gandolfóba vonult, majd a Vatikánváros területén található monostorba költözött be. Ugyanabban az évben Ferenc pápa úgy döntött, hogy a több termes lakosztály helyett inkább a Szent Márta-ház második emeletén fog élni, azon a szálláshelyen, amelyet a Vatikánba érkező bíborosok szoktak használni.

Ferenc pápa arra hivatkozott, hogy paptársai és az emberek között akar maradni.

Ferenc állam- és kormányfők fogadására használta a lakosztály könyvtár- és dolgozószobáját.

XIV. Leó pápa, megválasztását követően, tavaly május 11-én újranyitotta a Ferenc pápa halálakor lezárt lakosztályt.

Az új pápa kezdetben nem zárta ki, hogy a lakosztályba költözik a Hittani Kongregáció egykori palotájából, ahol addig bíborosként élt. A La Repubblica című római napilap értesülései szerint azonban XIV. Leó pápa végül másképpen döntött, és nem költözik be a pápai lakosztályba.

A Szent Péter térre néző vatikáni paloták utolsó emeletén hónapok óta dolgoznak, ahogyan ezt a tér oldalában felállított daruk tanúsítják. Zajlik a 2013 óta üresen álló pápai lakosztály átalakítása. A Szent Péter térről is látható munkákat a lakosztály fölötti palotarészen, a manzárdon végzik. A beépített tetőtérben egy kisebb méretű, de több szobás lakás található, amelyet 1939-ben építettek a pápa legközelebbi munkatársai számára. A pápának hálószobát rendeztek be, amely mellett egy folyosóról nyíló fürdőszoba van, különálló konyha és edzőterem, valamint egy kápolna, amelyet II. János Pál pápa is gyakran látogatott.

Külön szoba jut két személyi titkárának, a perui Edgard Ivan Rimaycunának és az olasz Marco Billeri atyának.

A XIV. Leó választotta lakóhely ablakai nem a Szent Péter térre, hanem a Vatikán egyik belső udvarára, az IOR vatikáni bank középkori tornyára néznek. A lakásnak nyitott tetőterasza is van.

A szentszéki sajtóközpont nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni a sajtóértesülést. Annyit közölt, hogy XIV. Leó pápa az apostoli palotákban fog élni, és dolgozószobája a pápai lakosztályban lesz.

Az Ansa olasz hírügynökség emlékeztetett, a pápaválasztást megelőzően a bíborosok kezdeményezték, hogy Ferenc pápa utódja ne a Szent Márta-házban lakjon. Az Ansa adatai szerint Ferenc pápa az egyszerűség jegyében mondott le a pápai lakosztályról, de a Szent Márta-házban a biztonsági szolgálat fenntartása havonta több mint kétszázezer euróba került.