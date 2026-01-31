Szinte havonta jár Orbánhoz az elítélt boszniai elnök

„Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét és Ana Trišić Babić asszonyt, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét„ – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Milorad Dodik és Ana Trišić Babić a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és az Országos Szerb Önkormányzat által szervezett Szent Száva-napi Bál alkalmából látogat Magyarországra a hivatalos tájékoztatás szerint.

Dodikot tavaly fosztották meg az elnöki tisztségétől, miután augusztus elsején jogerősen egy év börtönre ítélték és hat évre eltiltották a közügyektől.

Dodik azóta a börtön helyett inkább Orbánt látogatja. A nyilvánosan elérhető adatok szerint

augusztus 5-én,

augusztus 22-én,

szeptember 22-én,

november 26-án,

és most is

felkereste őt a budai Karmelitában, a kormányfő székhelyén.

Orbán már tavaly február végén 300 TEK-es kommandóssal segítette ki balkáni szövetségesét, amikor az elsőfokú ítélet kihirdetésekekor attól tartottak, hogy őrizetbe vehetik a politikust. Mindez még az amerikaiak rosszallását is kiváltotta.