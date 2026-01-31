milorad dodikorbán viktorbosznia-hercegovinakarmelita kolostor
Szinte havonta jár Orbánhoz az elítélt boszniai elnök

Fischer Zoltán / MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Ana Trisic Babic asszonyt, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét (k) és Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét a Karmelita kolostorban 2026. január 31-én.
2026. 01. 31. 21:23
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét és Ana Trišić Babić asszonyt, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét„ – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Milorad Dodik és Ana Trišić Babić a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és az Országos Szerb Önkormányzat által szervezett Szent Száva-napi Bál alkalmából látogat Magyarországra a hivatalos tájékoztatás szerint.

Dodikot tavaly fosztották meg az elnöki tisztségétől, miután augusztus elsején jogerősen egy év börtönre ítélték és hat évre eltiltották a közügyektől.

Dodik azóta a börtön helyett inkább Orbánt látogatja. A nyilvánosan elérhető adatok szerint

  • augusztus 5-én,
  • augusztus 22-én,
  • szeptember 22-én,
  • november 26-án,
  • és most is

felkereste őt a budai Karmelitában, a kormányfő székhelyén.

Orbán már tavaly február végén 300 TEK-es kommandóssal segítette ki balkáni szövetségesét, amikor az elsőfokú ítélet kihirdetésekekor attól tartottak, hogy őrizetbe vehetik a politikust. Mindez még az amerikaiak rosszallását is kiváltotta.

