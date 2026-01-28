Fegyir bekéretése után a magyar nagykövetet is raportra hívták Kijevben

Az ukránok szerdán bekérették a kijevi magyar nagykövetet, jelentette be Facebookján Szijjártó Péter.

Nem lepődtünk meg. Sem a tényen, sem azon, amit mondtak. Újra kifogásolták, hogy nemzeti petíció keretében fognak a magyar emberek véleményt mondani arról a brüsszeli-kijevi szándékról, miszerint a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni

– írta a külügyminiszter, aki egy nappal korábban maga is bekérette az ukrán nagykövetet. Sándor Fegyirt a Külgazdasági és Külügyminisztérium kormánymédia csapatai fogadták többek között azt kérdezve tőle, hogy Ukrajna támogatja-e pénzzel a Tisza Pártot, és miért szállt be a magyar választási kampányba.

A külügyminiszter szerdai posztjában is visszatért ezekre a témákra, és azt állította, hogy nem kapott magyarázatot arra, hogy „miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort”, és arra sem, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter.

A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba. Arra viszont az ukránoknak fel kell készülniük, hogy mi megvédjük hazánk szuverenitását és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét

– írta Szijjártó.

Volodimir Zelenszkij Davosban szúrt oda a magyar miniszterelnöknek, aki kampánytémává tette Ukrajna uniós csatlakozási tervei elleni hangolást.

Minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy tockost, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem jelenti azt, hogy hagyni kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak

– mondta akkor Zelenszkij.

A „hitlerezés” arra utalt, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy korábbi posztjában Orbán Viktort Szálasi Ferenchez hasonlította, akit Hitler csatlósának nevezett.

Magyarország nem érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát – a Putyin-rezsim által képviselt újfajta embertelen ideológia bűntársaként. A magyar nép méltóságteljes és szabad nép – II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor és Nagy Imre népe, nem Orbáné

– írta Szibiha.