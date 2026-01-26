Jászberényi Sándor: Visszajön a terror Európába

Üres a pokol. Kint van minden ördög.

Ha Északkelet-Szíria elbukik, nem csak a frontvonalak mozdulnak el. A rácsok is. És a rácsok mögött ülők nem maradnak ott.

Ezzel össze is foglaltam, mi zajlik most Szíriában. A szemünk előtt darálják le a rozsavai kurdokat, de nem beszélünk róla. Leköti a figyelmünket a háború Ukrajnában, Donald Trump ámokfutása.

Európa vezetői hallgatnak. Gyalázat, ami történik. Bűn, mert tudják, de nem szólnak róla. És a bűn számláját végül európai civilek fogják kifizetni.