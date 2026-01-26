iszlám államjászberényi sándorkurdokszíria
Nagyvilág

Jászberényi Sándor: Visszajön a terror Európába

Abdulmonam Eassa / Getty Images
A szíriai kormányerők tagjai elfoglalják az al-Aqtan börtönt, miután a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kivonultak onnan, 2026. január 23-án, Rakkában, Szíriában.
admin Jászberényi Sándor
2026. 01. 26. 18:02
Abdulmonam Eassa / Getty Images
A szíriai kormányerők tagjai elfoglalják az al-Aqtan börtönt, miután a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kivonultak onnan, 2026. január 23-án, Rakkában, Szíriában.
2026 januárjában Északkelet-Szíria kifordul a helyéből. Az Aszad-rezsim bukásával és a Szíria Felszabadításának Szervezete hatalomba jutásával intézményesült a polgárháború dzsihadista ága, amely – miután török és amerikai támogatással megszilárdította a hatalmát – most ráfordul a kurdokra.

Üres a pokol. Kint van minden ördög.

Ha Északkelet-Szíria elbukik, nem csak a frontvonalak mozdulnak el. A rácsok is. És a rácsok mögött ülők nem maradnak ott.

Ezzel össze is foglaltam, mi zajlik most Szíriában. A szemünk előtt darálják le a rozsavai kurdokat, de nem beszélünk róla. Leköti a figyelmünket a háború Ukrajnában, Donald Trump ámokfutása.

Európa vezetői hallgatnak. Gyalázat, ami történik. Bűn, mert tudják, de nem szólnak róla. És a bűn számláját végül európai civilek fogják kifizetni.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Turistaként a forradalomban – tíz nap Iránban
Elsüllyedt egy komp a Fülöp-szigeteknél, legalább 15-en meghaltak
Rendkívüli haláleset történt a Szent Imre Kórházban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik