Donald Trump: Ha Zelenszkij és Putyin nem állapodik meg, akkor hülyék, ez igaz mindkettőjükre

Meglehetősen közel vagyunk a megállapodáshoz Ukrajnával kapcsolatban

– erről is beszélt Donald Trump szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol hosszasan elemezte, miért és hogyan szerezné meg Grönlandot.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy még ma találkozni fog Davosban Volodimir Zelenszkijvel, „aki talán itt is van a közönség soraiban” hozzátéve, hogy hamarosan találkozhat az ukrán elnök és Vlagyimir Putyin, hogy tető alá hozzák a békemegállapodást.

„Ha nem teszik, akkor hülyék, ez igaz mindkettőjükre. Nem akarok bántani senkit, de meg kell kötni a megállapodást. Túl sok ember hal meg” – magyarázta.

A probléma a találkozóval az, hogy Zelenszkij az egyik főtanácsadója szerint nemhogy a konferenciateremben nem volt ott, de még Davosba sem utazott el, és jelenleg is Kínában tartózkodik, ahol az orosz légicsapások elleni védekezést szervezi. Az ukrán elnök már korábban jelezte, hogy mivel Grönland lesz a fő téma, ő ezúttal nem megy el a fórumra.

A CNN ugyanakkor két, az ügyre rálátó forrásra hivatkozva azt írja, hogy csütörtökön a helyszínen tárgyalhat a két vezető.

Trump meghívására egyébként Orbán Viktor is Davosba utazott.