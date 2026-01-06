Grönland a grönlandiaké – hat európai vezető adott ki közös nyilatkozatot

Grönland az ott élő emberekhez tartozik. A Dániát és Grönlandot érintő kérdésekben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni – írják közös nyilatkozatukban hat európai ország vezetői. Ebben kitérnek arra is, hogy Európa, valamint a nemzetközi és a transzatlanti biztonság szempontjából is kulcsfontosságú az Északi-sark biztonsága.
Utalnak arra is, hogy ezt a NATO is elismerte és egyértelmű prioritássá tette, melynek értelmében az európai szövetségesek fokozták a térségben erőfeszítéseiket. „Mi és számos más szövetséges növeltük jelenlétünket, tevékenységeinket és beruházásainkat annak érdekében, hogy az Északi-sarkvidék biztonságos maradjon, és elrettentsük az ellenfeleket. A Dán Királyság – beleértve Grönlandot is – a NATO része”.
Az Északi-sarkvidék biztonságát ezért kollektíven kell megteremteni, a NATO-szövetségesekkel – köztük az Egyesült Államokkal – együttműködésben, az ENSZ Alapokmányának elvei, így a szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlenségének tiszteletben tartása mellett. Ezek egyetemes elvek, és nem hagyunk fel a védelmükkel
— írják a vezetők, akik hozzáteszik: az Egyesült Államok ezen törekvésben nélkülözhetetlen partner, úgy is, mint NATO-szövetséges és úgy is, mint az 1951-es, a Dán Királyság és az Egyesült Államok közötti védelmi megállapodás aláírója.
A dokumentum az alábbi vezetők közös állásfoglalását rögzíti:
- Emmanuel Macron francia elnök,
- Friedrich Merz német kancellár,
- Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
- Donald Tusk lengyel miniszterelnök,
- Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök,
- Keir Starmer brit miniszterelnök és
- Mette Frederiksen dán miniszterelnök
A Grönland körüli vita Donald Trump amerikai elnök hatalomba lépése óta vissza-visszatérő téma. Ő maga is rendszeresen beszél arról, hogy meg kívánja szerezni a stratégiai fontosságú területet az Egyesült Államok számára. Az Egyesült Államok nyílt venezuelai beavatkozása és Nicolás Maduro elnök elrablása után azonban felerősödtek a Grönland megszerzésével kapcsolatos hangok Trump körül. A Grönland körüli fantáziálásokra élesen válaszolt mind Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke, mind Mette Frederiksen dán miniszterelnök, aki szerint vége a NATO-nak, ha Trump megtámadja Grönlandot.