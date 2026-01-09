A Minnesotában egy nőt megölő ICE-ügynök korábban olyan incidensben vett részt, ahol egy menekülő autó száz méteren át húzta maga után

A Minnesota Star Tribune megírta annak az ICE (Bevándorlási és Vámhivatal) ügynöknek a nevét, aki szerdán Minneapolisban lelőtt egy 37 éves amerikai nőt. A 43 éves Jonathan Rossról annyit tudni, hogy több mint tíz éve dolgozik az ICE-nál.

A Trump-kormányzat szerint a nő el akarta gázolni az ügynököt az autójával, amikor az ICE rajtaütésen vett részt. A kiszivárgott videókon inkább úgy tűnik, hogy a nő menekülni akart, félrerántott kormánnyal indult el a másik irányba. Az ügynök a kormányzat szerint az életét féltette, ezért agyonlőtte a nőt, ami egyébként a szabályzat szerint sem engedélyezett, de a videók alapján már az autó mellett állt, amikor a második és harmadik lövést leadta.

A belbiztonsági minisztérium helyettes államtitkára szerint Ross a kiképzésének megfelelően járt el, de szakértők ezt vitatják. A lap szerint Ross tavaly egy olyan incidensben volt érintett, amikor egy menekülő jármű közel száz méteren keresztül vonszolta őt magával.

Az ügynök Carlos Muniz-Guateamala letartóztatásánál vett részt, és a szexuális bűncselekmények miatt elítélt férfi nem engedelmeskedett a felszólításnak. Ross betörte a hátsó ablakát, de a sofőr elindult, felhajtott a járdára, és az ügynököt maga után húzta. Ross kétszer is használta a sokkolóját, majd kilencven méter után leesett az autóról. A jobb karján és bal kezén súlyos sérüléseket szenvedett, összesen 33 öltéssel varrták össze.