Átvette állomásfőnöki megbízatását Jonotama, a trikolór cica

Újabb macskát neveztek ki állomásfőnöknek Japánban, jelenti az MTI. A Jontama névre hallgató trikolór cicát szerdán bízták meg a megtisztelő feladattal, amihez egy inast is kapott egy másik macska személyében.

A Vakajama prefektúra Kisigama vonalán lévő Kisi nevű állomáson megrendezett – az állomás kétlábú alkalmazottai, a cicák rajongói és a sajtó által kísért – ceremónia során Kodzsima Micunobu, a vonalat működtető vasúttársaság elnöke állomásfőnöki címmel gravírozott medált akasztott az új állomásfőnök asszony nyakába, valamint bemutatták a Rokutama nevű macskát is, aki egyelőre inasként szolgál majd Jontama mancsai alatt. Vele kapcsolatban Kodzsima kifejezte reményét, hogy hamar beletanul a szakmába.

Nitama, a frissen kinevezett állomásfőnök elődje novemberben halt meg. Jonotama kinevezési ceremóniáján Nitama posztumusz megkapta a „becsületbeli állomásfőnök” címet.

A macskák munkahelyi kötelességei közé tartozik az utasok üdvözlése és a büszke, nyugodt pózolás állomásfőnöki sapkájukban.

A kisigavai vonalat működtető társaság 2007-ben nevezett ki először macskát állomásfőnöknek, Tama cica pedig országos, majd nemzetközi hírnevet is szerzett az üzemeltetőnek, amelynek így sikerült úrrá lennie anyagi nehézségein is.

Mára Japán-szerte előszeretettel neveznek ki rászoruló, kóbor macskákat és kutyákat, valamint nyulakat és egyéb állatokat állomásfőnöknek.