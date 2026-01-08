Egy híres amerikai siklóruhás bázisugró életét vesztette, amikor egy merész mutatvány tragikusan rosszul sült el a dél-afrikai Asztal-hegy közelében – írja az Independent.

Brendan Weinstein a beszámolók szerint több mint 190 kilométer per órás sebességgel zuhant lefelé, azonban nem sikerült időben felhúznia magát, ezért 300 méteres magasságból egy sziklába csapódott. A 32 éves bázisugrót hétfő reggel a Platteklip-szurdokban találták meg halálos sérülésekkel.

A Daily Mail szerint Weinstein rendkívül tapasztalt bázisugrónak számított, hiszen a baleset előtt 1600 siklóruhás ugrást, 1000, repülőből indított hagyományos ejtőernyős ugrást és 800 bázisugrást hajtott végre a karrierje során. (Utóbbi azt jelenti, amikor valamilyen magas építményről, vagy természeti képződményről ugrik le az ember egy ejtőernyővel.)

Az egy kisfiút hátrahagyó Weinstein halálhírét azóta a felesége, Kivia Martins is megerősítette

Mindenki nagyon szerette, és sok emberre mély nyomot hagyott. Egy nap szeretném, ha a fiunk, Eiger, megismerhetné az apját azoknak az emlékei, pillanatai, történetei és másokra gyakorolt hatása révén, akik ismerték őt

– fogalmazott a szerelmét gyászoló nő.

Kis híján egy családra zuhant

Hétfőn kereső- és mentőcsapatokat hívtak Weinstein felkutatására, akik röviddel 10 óra előtt megtalálták a holttestet. A helyszínen halottnak nyilvánították.

„Olyan hangot hallottunk, mintha egy sugárhajtású motor dübörögne, majd egy ütközés következett. Pillanatokkal később egy wingsuit-os, az ejtőernyője és a törmelékek zuhantak le a szurdokban egy nagyon forgalmas túraútvonalon. Ha bármelyikünk csak 10 másodperccel korábban folytatta volna az utat, ez a személy nagy sebességgel nekünk ütközött volna. Nem lett volna idő reagálni, és az eredmény szinte biztosan végzetes lett volna számunkra” – emlékezett vissza a hátborzongató élményre a hátborzongató baleset egyik szemtanúja, Liam Simber, aki a családjával túrázott a Fokvárosban található 1082 méter magas Asztal-hegynél.

Nem lett volna szabad leugrania

A rendőrség szóvivője, Ndakhe Gwale újságíróknak elmondta, hogy nyomozást indítottak, miután a mentőcsapat közölte, hogy találtak egy holttestet a Fokváros k a holttestet helikopterrel szállítják le a hegyről. J.P. Louw, a Dél-afrikai Nemzeti Parkok szóvivője pedig részvétét fejezte ki a családnak, és elmondta, hogy az esetet nagy szomorúsággal fogadták. De egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a bázisugrás illegális tevékenységnek számít az Asztal-hegyen, és a hozzá tartozó nemzeti parkban.

„Ezért arra kérünk minden látogatót, hogy tartózkodjon az ilyen tevékenységektől. A park a Nemzeti Környezetvédelmi Törvény értelmében védett terület, és az UNESCO Világörökség része, ahol az emberi életet és a környezetet veszélyeztető tevékenységek nem megengedettek” – mondta Louw.

A végzetes ugrás miatt utazott Fokvárosba

Jeff Ayliffe, egykori ejtőernyős szerdán a CapeTalknak azt nyilatkozta, hogy Weinstein az Egyesült Államokból repült ide, hogy megkísérelje az ugrást. „Ez azonban egy nagyon technikai ugrás, és nagyon szomorú következményekkel járt” – mondta.

Weinstein kampányt folytatott a szabadidős bázisugrás dekriminalizálása érdekében. Weboldala szerint repüléseit többek között a GoPro, a Red Bull, a Weather Channel és az MSN is bemutatta, és több tízezer követője volt a közösségi médiában.

2017-ben meghívták, hogy csatlakozzon a World Wingsuit League-hez és versenyezzen benne, és Törökországban, Kínában, Brazíliában, az Alpokban és a Keleti-Sierra-hegységben versenyzett, fellépett és forgatott. De korábban a bázisugrás felelősségteljes gyakorlásának támogatására létrejött nonprofit szervezet, a BASE Access elnöke is volt.