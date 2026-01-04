robert ficovenezuelaegyesült államoknicolas maduro
Robert Fico elítélte az Egyesült Államokat a venezuelai elnök elmozdítása miatt

2026. 01. 04. 11:29
Robert Fico élesen kritizálta az Egyesült Államokat, amiért egy katonai akció keretében elrabolták Nicolas Maduro venezuelai elnököt, és a feleségével együtt Caracasból New Yorkba szállították.

Az Újszó szemléje szerint szlovák miniszterelnök azt írta a Facebookján, hogy a nemzetközi jog mára gyakorlatilag elveszítette érvényét, mivel a katonai erőt egyre gyakrabban alkalmazzák az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül.

Mindenki, aki nagy és erős, azt tesz, amit akar

– írta Fico, hozzátéve, hogy egy kis ország kormányfőjeként határozottan elutasítja a nemzetközi jog ilyen mértékű megsértését.

Fico arról is írt, hogy kíváncsian várja, miként reagál az Európai Unió a venezuelai eseményekre, amelyeket szerinte egyértelműen el kellene ítélni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap azt nyilatkozta, hogy az EU támogatja a venezuelai demokratikus átmenetet, de hangsúlyozta, hogy a folyamatnak a nemzetközi jog szerint kell zajlania.

A magyar kormány visszafogottan reagált az eseményekre. Szombaton Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter azt hangsúlyozták, hogy nincs magyar érintettje az amerikai támadásnak, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azonban ma arról írt, hogy elnyomó, diktatórikus rendszer működött Venezuelában.

Arról, hogy mennyire felel meg a nemzetközi jognak, ami történt, az alábbi cikkünkben írtunk.

