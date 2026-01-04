Mészárlást rendeztek fegyveresek egy faluban Nigériában

Fegyveresek támadtak egy falura az észak-nigériai Niger tagállamban, a vérontásban legalább 30 emberrel végeztek és többeket elhurcoltak – közölte vasárnap Wasiu Abiodun rendőrségi szóvivő. Mint mondta, a támadók szombaton délután felgyújtották Demo falu piacát, üzleteket fosztottak ki és élelmiszert loptak. Hozzátette, hogy a biztonsági erők a helyszínen vannak és erőfeszítéseket tesznek az elhurcolt emberek kiszabadítására.

Egyelőre egyetlen helyi szervezet sem jelentkezett elkövetőként, a rendőrség azonban azt gyanítja, hogy a helyiek által „banditáknak” nevezett fegyveres csoportok lehettek az elkövetők, amelyek az elmúlt években több száz embert öltek meg és ezreket raboltak el. A túszokat gyakran hónapokig fogva tartják, és váltságdíjat követelnek a szabadon bocsátásukért.

Szemtanúk beszámolói szerint a fegyveresek motorokon érkeztek és válogatás nélkül tüzet nyitottak. Hozzátették, hogy az ilyen rajtaütésszerű támadások legfrissebb hulláma pénteken kezdődött a közeli Agwarra és Borgu falvakkal.

