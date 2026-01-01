kim dzsongunészak-koreaoroszország
Nagyvilág

Kim Dzsongun levélben buzdította az Ukrajnában bevetett katonáit: Moszkvával megbonthatatlan a szövetség

afp
This picture taken on December 31, 2025 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on January 1, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un waving alongside his daughter Kim Ju Ae (L) during a New Year's concert at the May Day Stadium in Pyongyang. North Korean leader Kim Jong Un has praised his troops fighting abroad as forging an "invincible alliance" with Russia in a new year's message, state media said on January 1. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. /
admin Spirk József
2026. 01. 01. 18:17
afp
This picture taken on December 31, 2025 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on January 1, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un waving alongside his daughter Kim Ju Ae (L) during a New Year's concert at the May Day Stadium in Pyongyang. North Korean leader Kim Jong Un has praised his troops fighting abroad as forging an "invincible alliance" with Russia in a new year's message, state media said on January 1. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. /

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a társadalom belső összetartásának fontosságát hangsúlyozta újévi beszédében a KCNA állami hírügynökség csütörtöki jelentése szerint, rendhagyó módon mellőzve a Dél-Koreára és az Egyesült Államokra vonatkozó utalásokat.

A phenjani Május Elseje Stadionban megtartott ünnepségen Kim felesége és lánya társaságában vett részt az újévi visszaszámláláson, majd beszédében arra szólította fel az észak-koreaiakat, hogy egységben készüljenek a kormányzó Koreai Munkapárt közelgő kongresszusára, ahol az ország számára kijelölt új irányvonalat fogják bemutatni.

Beszédének középpontjában a belső stabilitás megőrzése, a gazdasági nehézségek kezelése és a politikai egység hangsúlyozása állt.

A két Korea közötti kapcsolatokkal és Washingtonnal összefüggő témák nem kerültek szóba, ami rendhagyónak számít az elmúlt évek újévi beszédeihez képest.

Kim külön újévi üzenetben fordult a külföldön szolgáló katonákhoz.

A levélben kitért azokra az egységekre is, amelyeket Oroszország támogatására vezényeltek az ukrajnai háborúba, és azt írta: harci szerepvállalásuk hozzájárul a Phenjan és Moszkva közötti „megbonthatatlan szövetség” megszilárdításához. A vezető a katonáknak azt üzente, hogy Phenjan és Moszkva mögöttük áll, és arra buzdította őket, hogy álljanak helyt „az orosz nép érdekében és Észak-Korea halhatatlan dicsőségéért”.

Az észak-koreai vezető a levélben hangsúlyozta, hogy legfőbb kívánsága a katonák mielőbbi és biztonságos hazatérése. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Koránra esküdött fel éjfélkor New York új polgármestere
Mamutboncolás, ókori vérhold és béke-Trump 2025 legizgalmasabb képein
Tűzijátékok miatt meghalt két tizennyolc éves fiú Németországban
Lányával szilveszterezett Kim Dzsongun, ezt üzente újévi beszédében
Tűzoltók és mentők a svájci La Constellation bár előtt egy robbanás után.
Tűzvész pusztított egy svájci síparadicsom bárjában, több tucat ember meghalt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik