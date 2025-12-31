Médiaszakértő cica, részeg honatyák, parlamenti rakétázás – régiós abszurdkörkép 2025-ből

Számtalan felháborító botrány és mulattató abszurditás történt az elmúlt évben régiónkban, a Balkánon a piti korrupciós ügyektől az eurómilliós megvesztegetésekig számos skandalumra derült fény.

Nem kell persze dél felé tekintenünk, ha a politikusok zavaros pénzügyeit nézzük. Csehországban gyanús Bitcoin-bányászat zajlott a hatóságok részvételével, ami hozzájárulhatott a jobbközép kormány bukásához és a populista-patrióta Andrej Babis hatalomra jutásához. Az utóbbit egyébként – egyáltalán nem vicces módon – megtámadták a nyári kampányolása során. Ám végül mindkét eset a szlovák születésű cseh milliárdos újabb választási győzelmét segíthette elő.

A Bitcoin-botrány az idén tavasszal azután robbant ki, hogy az akkor még Petr Fiala által vezetett cseh kormány „erős embere”, az igazságügyi miniszter, Pavel Blazek egy furcsa ügyletet bonyolított le. Az általa vezetett az igazságügyi tárca kriptovalutát árverezett el, ám kiderült, hogy a bitcoinokat egy elítélt bűnözőtől kapta „ajándékba” a minisztérium. Az igazságügyi miniszter – akit furcsa kapcsolatai és egy korrupciós ügye miatt már addig is Don Pablónak hívtak – kénytelen volt lemondani, ám ezzel már nem tudta megmenteni Fiala kormányát: a jobbközép kabinet belebukott a bűnözőtől kapott „ajándékba”.

Felmerült ugyanis a gyanú, hogy szervezett kiberbűnözésből származó bitcoinokat fogadott el a minisztérium. Tényleg nem tűnik életszerűnek, hogy egy elítélt bűnöző „önként” majdnem egymilliárd cseh koronát ajánl fel a cseh államnak. Végképp kérdőjeles, hogy az igazságügyi miniszter miért hagyja jóvá ezt.

A vizsgálatok pénzmosás, hatalommal való visszaélés és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt indultak meg.

Az abszurditást azonban térségünkben az év végén emelték a legmagasabb szintre, méghozzá Litvániában: a vilniusi parlamentben a média szabályozásáról vitatkoztak decemberben, az ellenzék pedig felesleges és szándékosan értelmetlen módosító javaslatokkal bombázta a kormányoldalt, hogy megnehezítse a médiát leuralni szándékozó törvény meghozatalát. Az ellenzéki akció olyan sikeres lett, hogy a kormányoldal az éjjelre húzódó szavazás során összekeverte a javaslatokat. Így végül a kormányoldal megszavazta, hogy

csak egy ellenzéki képviselőnő Nuodegulis nevű macskája jelenlétében lehessen leváltani a közszolgálati műsorszolgáltató vezetőjét.