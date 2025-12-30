vlagyimir putyinoroszországeuróparobert fico
Orbán, Vucsics és Fico – ezeknek az európai vezetőknek küldött Putyin újévi üdvözletet

Mikhail METZEL / POOL / AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 30. 14:10
Mikhail METZEL / POOL / AFP

Vlagyimir Putyin karácsony és a közelgő 2026-os újév alkalmából számos üdvözlő üzenetet küldött külföldi államok és kormányok vezetőinek – olvasható a Kreml közleményében. Arról, hogy pontosan kik szerepelenek az orosz elnök újévi üdvözletében részesülők között, a Kreml hosszú listát adott ki. A listára az európai vezetők közül

  • Orbán Viktor magyar miniszterelnök,
  • Robert Fico szlovák miniszterelnök
  • és Alekszandr Vucsics szerb elnök fért fel,
  • illetve Recep Tayyip Erdogan török elnök is szerepel rajta.

A nyugat-európai európai uniós és NATO-tagországok vezetői azonban a tavalyihoz hasonlóan továbbra sem szerepelnek a nyilvános Kreml-listán.

Putyin listáján a több mint negyven név között szerepel viszont XIV. Leó pápa, Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke, valamint Kim Dzsongun észak-koreai vezető valamint Donald Trump amerikai elnök is. Az orosz elnök néhány olyan korábbi állami vezetőnek is üdvözletet küldött, akik már nincsnek hivatalban. Ezek között egyedüli európaiként a Putyinnal való jó kapcsolatáról is ismert Gerhard Schröder korábbi szociáldemokrata német kancellár szerepel.

