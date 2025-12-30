Vlagyimir Putyin karácsony és a közelgő 2026-os újév alkalmából számos üdvözlő üzenetet küldött külföldi államok és kormányok vezetőinek – olvasható a Kreml közleményében. Arról, hogy pontosan kik szerepelenek az orosz elnök újévi üdvözletében részesülők között, a Kreml hosszú listát adott ki. A listára az európai vezetők közül

Orbán Viktor magyar miniszterelnök,

magyar miniszterelnök, Robert Fico szlovák miniszterelnök

szlovák miniszterelnök és Alekszandr Vucsics szerb elnök fért fel,

szerb elnök fért fel, illetve Recep Tayyip Erdogan török elnök is szerepel rajta.

A nyugat-európai európai uniós és NATO-tagországok vezetői azonban a tavalyihoz hasonlóan továbbra sem szerepelnek a nyilvános Kreml-listán.

Putyin listáján a több mint negyven név között szerepel viszont XIV. Leó pápa, Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke, valamint Kim Dzsongun észak-koreai vezető valamint Donald Trump amerikai elnök is. Az orosz elnök néhány olyan korábbi állami vezetőnek is üdvözletet küldött, akik már nincsnek hivatalban. Ezek között egyedüli európaiként a Putyinnal való jó kapcsolatáról is ismert Gerhard Schröder korábbi szociáldemokrata német kancellár szerepel.