hagyományokkarácsonykarácsonyi szokások
Nagyvilág

Az emberevő karácsonyi macskától az ajándékokat kakiló farönkig – különös karácsonyi hagyományok a nagyvilágban

KAZUHIRO NOGI / AFP
admin Dienes Gábriel
2025. 12. 24. 13:57
KAZUHIRO NOGI / AFP
A karácsonyi időszak számos, magyar szemmel nézve elég különösnek tűnő hagyománnyal, népi szokással fonódik össze a világban. Ezek közül mutatunk be néhányat a csintalan ünnepi trolloktól kezdve a gigantikus lottózáson át a szentmisére korcsolyázásig és a karácsonyi KFC-s csirkekosarakig.

A legtöbbeknek a családi, baráti együttlétről, a pihenésről, esetleg a hitük megéléséről szóló ünnepi időszak rengeteg ma is élő, kívülről nézve különösnek ható népszokással és modernebb hagyománnyal fonódik össze a különböző kultúrákban.

Az ukránoknál például pókháló is kerül a karácsonyfára, a finneknél békenyilatkozatot olvasnak fel, míg a japánok egy vödör KFC-s csirke körül gyűlnek össze szeretteikkel, vagy éppen randiznak karácsonykor.

Izlandon a karácsonyi időszakot Jólként nevezik (a többi skandináv országhoz hasonlóan), ami egy germán téli fesztivál neve volt, mielőtt beépült volna a keresztény hagyományba. A szűkebb ünnepi időszak advent közepén, a 13 jólasveinar közül az első érkezésévvel kezdődik a szenteste előtti tizenharmadik napon, és a január 6-ai távozásukig tart. Ezek a csintalan trollok az izlandi néphagyomány szerint válogatott eszközökkel törnek borsot a családok orra alá, az egyikük például megeszi a serpenyőben hagyott ételt, egy másikuk gyertyát lop – a barlangban élő szüleik, Grýla és Leppalúði pedig megeszik a rossz gyerekeket.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újabb több tízezer Epstein-dokumentum került nyilvánosságra
Leó pápa szomorú, mert Oroszország „látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet”
Nem sokkal a felszállást követően lezuhant a líbiai vezérkari főnök gépe Törökországban
Molnár Áron a Loupe tüntetésén a szabad közterekért, a tiszta közbeszédért, levegőért.
Gulyás „gerinctelen” Gergelynek üzent karácsonyi videójában Molnár Áron
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik