orosz-ukrán háborúorosz tengeralattjárószbu
Nagyvilág

Az ukránok azt állítják, hogy megsemmisítettek egy orosz tengeralattjárót

admin Dienes Gábriel
2025. 12. 15. 20:19

Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU hétfői közlése szerint súlyosan megrongáltak egy Varsavjanka-osztályú (NATO-besorolás szerint: Kilo-osztályú) tengeralattjárót a fekete-tengeri Novoroszijszk hadikikötőjében, Oroszország területén.

Az SZBU közlése szerint a Sea Baby nevezetű drónnal támadták meg az orosz tengeralattjárót, amit állításuk szerint a robbanás súlyosan megrongált, és gyakorlatilag harcképtelenné tett. A tengeralattjáró négy Kalibr cirkálórakéta-indítót szállított, amelyeket Oroszország Ukrajna területének megtámadására használt, írták, és közzétettek egy videót is a robbanásról.

Az orosz védelmi minisztérium eddig nem nyilatkozott a novoroszijszki támadásról. A Politico szerint orosz katonai bloggerek arról írtak, hogy a tengeralattjáróban okozott kár elhanyagolható mérétkű, mivel a drón egy közeli mólót talált el, viszont arról is beszámoltak,, hogy a támadás komoly figyelmeztetés az orosz hadsereg számára.

Az SZBU arról írt, hogy egy Varsavjanka-osztályú tengeralattjáró megépítése körülbelül 400 millió dollárba kerül, a nemzetközi szankciók miatt viszont egy hasonló eszköz  jelenleg akár 500 millió dollárba is kerülhet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy hős trafikos segített véget vetni annak a vérontásnak, amelyben egy tízéves kislány és egy holokauszttúlélő magyar nő meghalt
A lengyel külügyminiszter Szijjártónak: Az oroszok mellé állnátok, ha háború lenne
Bondi Beach: egy magyar holokauszttúlélő is a tömeggyilkosság áldozata
Meghalt Rob Reiner és felesége, a rendőrség emberölés ügyében nyomoz
Orbán Viktor a vétója uniós megkerüléséről és az Európai Egyesült Államokról elmélkedett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik