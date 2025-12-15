Az Európai Unió szankciókat fogadott el vállalatok és magánszemélyek ellen, akiket a nyugati szankciók megkerülésére használt orosz árnyékflotta működtetésével vádolnak – jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az új EU-s szankciók az árnyékflotta kilenc támogatóját célozzák meg, akik között szerepelnek orosz olajcégekhez, a Rosznyefthez és a Lukoilhoz köthető üzletemberek, illetve a tankerhajókat tulajdonló és üzemeltető hajózási társaságok. A szankciók az EU hibrid fenyegetésekkel kapcsolatos szankciókeretének hatálya alá tartozó 14 magánszemélyre és szervezetre is kiterjed, közölte az EU.

A szankciók célpontjai között van a kanadai-pakisztáni olajkereskedő Murtaza Lakhani is, a Mercantile & Maritime kereskedelmi vállalat vezérigazgatója. „Vállalatai révén lehetővé teszi az orosz olaj szállítását és exportját, különösen az orosz állami tulajdonú Rosznyeft olajvállalat esetében” – áll az EU Hivatalos Lapjában. „Lakhani elsősorban az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált nyersolajat vagy kőolajtermékeket szállító hajókat ellenőrzi, miközben szabálytalan és kockázatos szállítási gyakorlatokat alkalmaz” – írták.

Az EU a szankciós listára felvette továbbá Valerij Kildijarovot, a Lukoil egyik kereskedelmi leányvállalatának, a Litasco Middle East DMCC-nek a pénzügyi igazgatóját. Szankcionálják Anar Madatlit, Talat Szafarovot és Etibar Eyyubot is a 2Rivers Groupra átnevezett Coral Energy kereskedelmi vállalattal fennálló kapcsolataik miatt. (via Reuters)