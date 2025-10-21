Az orosz árnyékflotta hátterét leleplező oknyomozók kapták az EP újságírói díját

A Follow the Money platform vehette át kedden a 2025-ös Daphne Caruana Galizia-díjat az orosz kőolaj-kereskedelmi szankciók kijátszását segítő rejtett pénzügyi hálózatok felderítéséért.

Az oknyomozó újságírói platform által koordinált, belga, dán, egyesült királyságbeli, görög, holland, olasz, német és norvég médiumokkal együttműködésben folytatott tényfeltárás arra derített fényt, hogy nyugati országok hajótulajdonosainak több mint 6 milliárd dolláros bevételük származott abból, hogy 230 kiszolgált tartályhajót értékesítettek az orosz árnyékflottának.

Az Európai Parlament az uniós tagországokban megjelent tényfeltárásokat díjazza a meggyilkolt máltai oknyomozó újságírónőről és korrupcióellenes aktivistáról elnevezett elismeréssel.

A díjra az idén 27 országból több száz újságíró nyújtott be pályázatot. A 316 beadványból a győztes munkát a zsűri által legjobbnak ítélt tíz pályamű közül választották ki, melyek közé a 24.hu részvételével lezajlott Dirty Payments (Piszkos kifizetések) nevű oknyomozás is bekerült.