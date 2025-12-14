ukrajnaorosz-ukrán háborúvolodimir zelenszkijnato
Sajtóhír: Ukrajna biztonsági garanciákért cserébe hajlandó lemondani a NATO-tagságról

Volodimir Zelenszkij
admin Dienes Gábriel
2025. 12. 14. 13:56
Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-tagság iránti igényéről, ha az Egyesült Államok és Európa megfelelő biztonsági garanciákat kínál a folyamatban lévő béketárgyalásokon – közölte sajtóhírek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal.

„Ukrajna és az Egyesült Államok közötti kétoldalú biztonsági garanciákról beszélünk – nevezetesen az 5. cikkhez hasonló garanciákról (…) valamint az európai partnereink és más országok, például Kanada, Japán és mások által nyújtott biztonsági garanciákról” – írta Zelenszkij újságíróknak egy chatcsoportban a Financial Times szerint.

Ukrajna és az európai vezetők közösen dolgoznak az Egyesült Államok által összeállított, (jelenleg) 20 pontból álló béketerven, amely területi engedményeket tartalmaz Oroszország számára. Zelenszkij közölte, hogy a Fehér Ház még nem válaszolt a tervhez javasolt módosításaikra.

Zelenszkij a NATO-tagságról való lemondással kapcsolatos üzenetet akkor küldte el, amikor állítólag német, brit és francia tisztviselők éppen  az ukrajnai háború befejezésére irányuló javaslatokról egyeztettek. Ezután, hétfőn ezeknek az országoknak a vezetői is találkoznak, hogy tárgyaljanak a béketervezetről. Hétfőn várhatóan Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott is találkozik az ukrán elnökkel Berlinben.

