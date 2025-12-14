Egy karácsonyi vásáron készültek terrortámadást elkövetni az alsó-bajorországi Dingolfing-Landau környékén, ám a rendőrség megakadályozta a merényletet, öt embert pedig őrizetbe vettek – írja a Deutsche Welle a müncheni ügyészség és a bajor rendőrség bejelentésére hivatkozva.

A hatóságok szerint egy 56 éves egyiptomi, egy 37 éves szíriai és három marokkói férfit vettek őrizetbe, utóbbiak 22, 28 és 30 évesek. Az ügyben érintett egyiptomi férfi, egy állítólagos muszlim hitszónok járműves támadásra szólított fel egy helyi mecsetben, arra buzdítva az embereket, hogy „minél több embert öljenek meg vagy sebesítsenek meg”.

A marokkóiak állítólag készen álltak a támadás végrehajtására, míg a szíriai férfi állítólag bátorította a többieket. A nyomozók azt feltételezik, hogy a tervezett támadásnak iszlamista szélsőségesség motivációja lett volna.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter a tartomány biztonsági hatóságait méltatta „kiváló együttműködésükért”.

A németországi karácsonyi vásárokat a biztonsági hatóságok régóta kiemelten figyelik, részben a korábbi támadások miatt. 2016 decemberében egy radikális iszlamista támadó teherautóval hajtott a tömegbe a berlini Breitscheidplatzon. A támadásban és annak utóhatásaiban összesen 13 ember halt meg. Tavaly decemberben egy sofőr szándékosan áthajtott autójával a magdeburgi karácsonyi vásáron, 6 embert megölve és több mint 300-at megsebesítve. Az elkövető, egy 2006 óta Németországban élő szaúd-arábiai orvos ügye jelenleg is folyamatban van a Magdeburgi Regionális Bíróságon.