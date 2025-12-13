„Tíz nap alatt több ember halhatott meg, mint a gázai háború két évében” – az űrből is látszik a gyilkolás Szudánban

Véres polgárháború tizedeli a lakosságot Szudánban 2023 áprilisa óta. A konfliktusban 150 ezer civil halt meg, tízszer annyi, mint a lassan négy éve tartó orosz–ukrán háborúban. Ennek ellenére az Európához földrajzilag közelebb eső konfliktusok, mint a gázai vagy az orosz-ukrán háború rendre kiszorítja a témát a nyugati sajtó hasábjairól.

Szudán, amelynek területe akkora mint Spanyolország, Franciaország, Németország és Olaszország együttvéve, mára gyakorlatilag teljesen ketté szakadt. Két hadsereg áll egymással szemben, melyek középkori módszerekkel öldöklik egymást és a lakosságot, emiatt tízmilliónál is több ember hagyta el az otthonát, így jelenleg itt zajlik a legnagyobb belső menekültválság a világon.

Nemrég megrendítő műholdfelvételek érkeztek az észak-dárfúri Al-Fashir városából. A Yale Egyetem Humanitárius Kutatócsoportja egy friss tanulmányában egymásra dobált holttestekről, elégetett tömegsír-maradványokról és méteres vértócsákról közölt képeket. A szisztematikus kivégzések felvetik a népirtás gyanúját.