További venezuelai olajszállító tankerek lefoglalására készül az Egyesült Államok

Tovább fokozza a nyomást az Egyesült Államok Venezuelán, ennek részeként a szerdai után további olajszállító tankerek lefoglalás várható – mondta a Reutersnek hat, az ügyet jól ismerő forrás.

A következő hetekben további amerikai beavatkozások várhatók olyan hajók ellen, amelyek venezuelai olajat szállítanak, és amelyek esetleg más, amerikai szankciók által sújtott országok – például Irán – olaját is fuvarozták

– tették hozzá a névtelenséget kérő források.

Mint írtunk róla, szerdán az Egyesült Államok lefoglalt egy nagy, venezuelai olajszállító tankerhajót, melyet korábban iráni olaj szállításával is kapcsolatba hozták, egy szövetségi bíró erre hivatkozva adott ki elfogatóparancsot ellene. A lépés éberségre intette a hajótulajdonosokat, üzemeltetőket és a venezuelai nyersolaj szállításában érintett tengeri ügynökségeket, akik közül sokan újraértékelik, hogy a következő napokban útnak induljanak-e venezuelai vizekről – közölték a hírügynökséggel hajózási források.

Nicolas Maduro venezuelai elnök kormánya a hajó lefoglalását „lopásnak” minősítette, ám az Egyesült Államok úgy tűnik, kitart a döntés mellett és további lépéseket helyezett kilátásba.

Nem fogjuk tétlenül nézni, ahogy szankcionált hajók feketepiaci olajjal járják a tengereket, amelynek bevételei törvénytelen és illegitim rezsimek narkoterrorizmusát finanszírozzák világszerte

– mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. A források szerint a Trump-kormány több újabb, szankcionált tankerből álló célpontlistát is összeállított az elmúlt hónapok alatt, melyeket le szeretnének foglalni. A további lefoglalások célja Maduro pénzügyi ellehetetlenítése lehet – tette hozzá egy, az USA Venezuela-politikáját ismerő forrás. Korábban a venezuelai elnök is azt állította, hogy a karib-tengeri amerikai katonai felvonulás célja az ő megbuktatása és az ország olajvagyonának megszerezése. Ezzel szemben Donal Trump amerikai elnök a Venezuelából az Egyesült Államokba irányuló drogkereskedelmet nevezte meg a katonai fellépés és nyomásgyakorlás okaként.