Donald Trump közölte, hogy az USA átvette az irányítást egy olajszállító hajó felett Venezuela partjainál. „Mint valószínűleg tudják, épp most foglaltunk le egy tartályhajót Venezuela partjainál. Nagy tartályhajó, nagyon nagy, valójában a legnagyobb, amit valaha lefoglaltunk” – mondta a CNN szerint Trump.

Pam Bondi igazságügyi miniszter később közzétett egy videót az X-en, amin az látható, hogy amerikai fegyveresek egy helikopterről érkeznek a hajó fedélzetére. Azt írta, hogy az FBI, a belbiztonsági nyomozóiroda és az amerikai parti őrség „a Hadügyminisztérium támogatásával végrehajtotta a szankcionált olaj szállítására használt nyersolaj-tanker lefoglalási parancsát Venezuelából és Iránból”.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025



„A venezuelai partoknál végrehajtott lefoglalás biztonságosan és zökkenőmentesen zajlott le, és a Belbiztonsági Minisztériummal közösen folytatjuk nyomozást a szankcionált olaj szállításának megakadályozása érdekében” – írta Pam Bondi.

Amikor újságírók arról kérdezték, mi lesz a lefoglalt olaj sorsa, Donald Trump azt válaszolta, hogy „megtartjuk, gondolom”.

Az érintett Skipper nevű hajó venezuelai nyersolajat szállított, közölte a CNN-nel egy amerikai tisztviselő. A tartályhajót korábban iráni olaj szállításával is kapcsolatba hozták, egy szövetségi bíró erre hivatkozva adott ki elfogatóparancsot ellene.

Trump az újabb lépéssel tovább fokozta a nyomást Nicolas Maduro venezuelai elnökön, akit az amerikai kormány el akar távolítani a hatalomból. (Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajkészletekkel a világon.) Az említett tisztviselő szerint a következő hetekben további venezuelai hajók lefoglalására lehet számítani.

A venezuelai kormány közleményében határozottan elítélte a lefoglalást, nemzetközi kalózkodásnak minősítve azt.

„Ilyen körülmények között végre kiderült, mi az igazi oka a Venezuelával szembeni elhúzódó agressziónak” – áll a nyilatkozatban.