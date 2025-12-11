orosz-ukrán háborúoroszországukrajnadróntámadás
Ukrajna kiterjedt dróncsapást mért Moszkvára és Oroszországra

2025. 12. 11. 07:58
Oroszország közlése szerint Ukrajna csütörtökön nagyszabású légitámadást hajtott végre ellenük, ami során legalább 287 drón zuhant le az ország különböző részein.

Az orosz védelmi minisztérium szerint legalább 40 drón zuhant le Moszkva régiójában, aminek a a várossal együtt több mint 22 millió fős a lakossága.

A Reuters szerint egyelőre a támadás által okozott kár mértékét nem lehet megállapítani. Ezzel együtt a moszkvai főbb repterekről elterelték a járatokat.

Oroszország rakétákkal és drónokkal támadja az ukrán lakosságot és a kritikus infrastruktúrát, míg Ukrajna drónokkal próbál minél nagyobb károkat okozni az orosz olajfinomítókban és -terminálokban.

Szerdán ukrán tengeri drónok megbénítottak egy orosz olajkereskedő tartályhajót, amely Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetén keresztül a Fekete-tengeren az orosz Novoroszijszk kikötőjébe tartott – közölte egy ukrán tisztviselő.

A Fekete-tengerre tartó hajók háborús biztosítási költségei megugrottak, a biztosítók naponta felülvizsgálják a biztosítási feltételeket.

