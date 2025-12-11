Általános sztrájk Portugáliában: leállt a vasút, iskolákat zártak be, műtéteket halasztottak el

Megbénította Portugáliát a munkaügyi reformok elleni tiltakozásul a helyi szakszervezetek által meghirdetett általános sztrájk, a több mint egy évtizede nem tapasztalt munkabeszüntetés következtében csütörtökön leállt a vasúti forgalom, légi járatok százait törölték és iskolákat zártak be.

A kisebbségben kormányzó, jobbközép kormány szerint a munka törvénykönyvének módosítása a termelékenység javítását és a gazdasági növekedést szolgálja. A szakszervezetek viszont kifogásolják, hogy a kormány a munkáltatói oldal javára gyengítené a munkavállalói jogokat. A vonatkozó törvényjavaslatot, amelyet még nem terjesztettek be, a várakozások szerint a szélsőjobboldali Chega párt támogatásával fogadhatják el.

A reformok közé tartozik a kis- és középvállalkozásoknál a jogos indokkal történő elbocsátások megkönnyítése és a munkakiszervezés korlátozásának feloldása.

A sztrájkkal párhuzamosan tüntetést is tartottak a parlament épülete előtt, Lisszabon központjában.

Az előírt minimális szolgáltatási követelmények miatt néhány tömegközlekedési eszköz működött, de Lisszabon utcái érzékelhetően csendesek voltak.

A kórházak ugyan nyitva maradtak, de a legtöbb műtétet és a rendelést elhalasztották, mivel az ápolószemélyzet is sztrájkolt.

A kormány részéről arra hívták fel a figyelmet, hogy a magánszektorban dolgozók, akik létszámban körülbelül ötszörösen felülmúlják a közszféra alkalmazottait, nem csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, bár néhányukat érintette a tömegközlekedés leállása. A szakszervezetek ugyanakkor több nagyvállalatnál is fennakadásokat jelentettek, köztük a Volkswagen gyára körüli autóipari központban, a főváros közelében.

A legnagyobb szakszervezetek által meghirdetett egynapos akció az első általános sztrájk volt 2013 júniusa óta, amikor Portugáliára szigorú megszorító intézkedéseket vezettek be, a bérek csökkentését és az adók emelését. (MTI)