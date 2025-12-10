peaky blindersletartóztatásrehabilitációtálibok
Nagyvilág

A tálib hatóságok letartóztattak négy férfit, mert a Peaky Blinders szereplőinek öltöztek

Caryn Mandabach Productions / AFP
2025. 12. 10. 10:30
Caryn Mandabach Productions / AFP

A tálibok őrizetbe vettek négy férfit, akik a Peaky Blinders című sorozat karaktereinek öltöztek be, és rehabilitációban részesítették őket – írta a CBS News.

Az afganisztáni tálib hatóságok négy férfit vettek őrizetbe, és helyeztek rehabilitációs programba, mert a nagy sikerű brit dráma, a Peaky Blinders szereplőinek öltözve sétáltak nyilvános helyen.

A tálib kormány „külföldi kultúra népszerűsítése” miatt vette őrizetbe a négy Herat tartományi barátot. A bűnt elkövetők azzal váltak népszerűvé Jibrail településén, hogy ballonkabátban és lapos sapkában vonultak az utcákon.

Szaif-ur-Iszlam Khyber minisztériumi szóvivő azt mondta a CBS News-nak, hogy a férfiakat hivatalosan nem tartóztatták le, „csak beidézték, tájékoztatták őket, majd szabadon engedték”.

Megvannak a saját vallási és kulturális értékeink, és különösen az öltözködés terén vannak sajátos hagyományos stílusaink. A ruházatuk egyáltalán nem afgán identitású, és nem illik a kultúránkhoz. Másodszor, tetteik egy brit film színészeinek utánzása voltak. A társadalmunk muszlim; ha követnünk vagy utánoznunk kell valakit, akkor igaz vallási elődeinket kell követnünk a jó és törvényes ügyekben

– nyilatkozta Khyber. „Dicsőség Allahnak, muszlimok és afgánok vagyunk: megvan a saját vallásunk, kultúránk és értékeink. Megvédtük ezt az országot a káros kultúrák terjedésétől” – Khyber ezzel a gondolattal zárta le egy közösségi média platformon közzétett beszámolóját az esetről.

A négy férfit Asghar Husinait, Jalil Yaqoobit, Ashore Akbarit és Daud Rasát gyakran látták a Shelby család mintájára készült ruhákban sétálgatni. Az erről készült videók és fotók széles körben terjedtek az afganisztáni közösségi médiában a letartóztatásuk előtti napokban.

Egy helyi YouTube-csatornának adott interjúban a fiatalemberek elmondták, hogy csodálták a műsor divatját, és elsöprően pozitív reakciókat kaptak a helyiektől.

Először haboztunk, de miután kimentünk az utcára, az embereknek tetszett a stílusunk, megállítottak minket az utcán, és fényképeket akartak készíteni velünk. Néhány megjegyzés negatív volt, de mi csak az elismerésre figyeltünk

– mondta Yaqoobi.

A tálib hatóságok azonban úgy ítélték meg, hogy a ruhák „ellentétesek az iszlám értékekkel és az afgán kultúrával”.

A törvény szigorúan korlátozza a civilek öltözködését

Az őrizetbe vételek oka az afganisztáni tálib hatóságok szigorú öltözködési szabályok és egyéb társadalmi szabályok betartatása érdekében irányuló fellépése, amelyek célja a férfiak, nők és gyermekek számára egyaránt érvényesített szigorú öltözködési szabályok és egyéb társadalmi szabályok betartatása.

A nők és a lányok jogait korlátozták a legdrámaibb módon, 11 éves koruk után gyakorlatilag minden munkától és formális oktatástól eltiltották őket.

