A tálibok nem diszkriminálják majd a nőket, de a saría szerint kell élniük

Az első sajtótájékoztatójukat tartó táliboknak elegük van az ellenségeskedésekből, szinte békehadtestté alakultak. Szó esett arról is, milyen rendszerben fognak az emberek élni Afganisztánban, mit tehet majd egy nő és a média, valamint mi lesz a Talibán viszonya a terrorszervezetekkel. Sok dolog ugyanakkor homályban maradt, nem tudni, a női szabadságjogok meddig terjedhetnek.

Az afgán jegybankelnök is elmenekült Kabulból

Miközben a tálibok által teljesen elfoglalt Afganisztánban stabilizálódik a helyzet harci szempontból, politikai téren fura dolgok történnek. Egyfelől a korábbi alelnök, Amrullah Szaleh közölte, ő bizony átmeneti elnöknek tartja magát, és ugyan nincs mögötte karhatalom és apparátus már, de felszólított minden afgánt a Talibánnal való szembeszállásra – írja a BBC News.

Ennél is fontosabb, hogy az országot valóban uraló tálibok politikai vezetője és egyik alapítója, Baradar molla is megérkezett Kabulba. A tálibok pedig fontos sajtótájékoztatót tartottak először azóta, hogy Kabult megszerezték. Ezt Zabihullah Mudzsahid, az iszlamista mozgalom szóvivője kezdte, aki elmondta, „ez egy büszke pillanat az egész nemzet számára”, hisz 20 év után kiűzték a külföldieket. Így folytatta:

Meg akarunk bizonyosodni róla, hogy Afganisztán többé nem egy konfliktus csatatere. Megbocsátottunk mindazoknak, akik ellenünk harcoltak. Az ellenségeskedéseknek végük. Nem akarunk külső vagy belső ellenségeket.

Szóba került, hogy nem akartak a fővárosban, Kabulban káoszt látni. A terv az volt, hogy a város kapuinál megállnak és addig nem nyomulnak be, amíg nem egyeznek meg az előző afgán vezetéssel a hatalomátadás mikéntjéről. De az előző vezetés a szóvivő szerint inkompetens volt, a biztonsági erők nem tettek semmit a biztonság fenntartásáért, ezért a tálib harcosoknak be kellett vonulni megóvni a rendet.

Milyen lesz az élet Afganisztánban?

Mudzsahid szerint a nemzetközi közösséggel sem akarnak rosszban lenni, nem akarnak bántani senkit. Azt azért elmondta, megvan a joguk – ahogy más országoknak is megvan – ahhoz, hogy a saját vallási alapelveik szerint éljenek. A nyugat fő aggodalma, hogy újra középkori körülmények közé kényszerítik-e a nőket. Erre a szóvivő enigmatikus választ adott:

Elkötelezettek vagyunk a nők jogai iránt a saría rendszere alatt [a Koránon alapuló muszlim jog]. Vállt vállnak vetve fognak velünk dolgozni. Biztosítani szeretnénk a nemzetközi közösséget, hogy nem lesz diszkrimináció.

Később egy újságírói kérdésre elmondta, a nők tanulhatnak és dolgozhatnak is majd a tálibok keretrendszerén belül. Érdekes volt, amikor Mudzsahid a média szerepéről beszélt az új Afganisztánban. Szerinte az iszlámmal összhangban kell működnie, nem dolgozhat a Talibán ellen, de a nemzet egységéért igen, ugyanakkor ha visszaéléseket észlel, azokról hírt adhat a média. Arról is szó esett, hogy a külföldieknek dolgozó tolmácsok és összekötők nem fognak bosszú áldozatául esni.

A Talibán azt sem akarja, hogy a fiatalok elmeneküljenek, hanem nőjenek fel itt, senki sem fog az ajtajukon kopogni, hogy kinek dolgoztak. „Biztonságban lesznek. Senki sem fogja vallatni vagy üldözni őket” – mondta a szóvivő.

Mikor lesz új kormány?

A végére hagyta a legfontosabb kérdést talán, hogyan és ki fogja irányítani Afganisztánt? Mudzsahid elmondta, jelenleg a lényeg, hogy a teljes államhatárt ellenőrzik, valamint dolgoznak a kormány összeállításán. Erről csak akkor tájékoztatnak, ha a kormányalakítási folyamat már a véghajrában van. Ha ez is ki lesz pipálva, akkor jöhetnek az új törvények. Azt azért kijelentette a szóvivő, hogy Afganisztán mindig is muzulmán ország volt és az is marad. Itt érdekes okfejtés jött:

De ami a tapasztalatot, az érettséget és a jövőképet illeti, természetesen óriási különbség van abban, milyenek vagyunk most és voltunk 20 évvel ezelőtt.

Hozzátette, ők is átmentek egy fejlődésen az évtizedek alatt, más cselekedeteket fognak most végrehajtani. Megerősítette továbbá, hogy az ország most már biztonságos, hamisak az emberrablásokról, gyilkosságokról szóló hírek, ne hagyja el senki Afganisztánt.

(Kiemelt képünk illusztráció, egy tálib harcost ábrázol walkie-talkie-s kommunikáció közben.)