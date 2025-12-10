Bóka János: Én nem veszek részt ezen a találkozón

Az ukrajnai Lviv ad otthont szerdán az európai ügyekért felelős miniszterek informális találkozójának. A dán soros elnökség célja az volt, hogy demonstrálják Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását és további politikai nyomást gyakoroljanak minden tagállamra, ahol még számítanak a tények és a józan ész – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta, hogy szerinte az esemény „a brüsszeli háborúpárti elit újabb színházi előadása, politikai show”. Mint fogalmazott:

Ezért én nem is veszek részt ezen a találkozón. Magyarország továbbra is következetesen kiáll amellett, hogy nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát és nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék.

Nem ez az első ilyen eset: Magyarország november közepén sem képviseltette magát politikai szinten az EU-ügyi miniszterek Lvivbe tervezett ülésén, Bóka akkor azt mondta, hogy szerinte az elképzelés ellentétes a politikai és eljárási alapelvekkel, amelyek alapján az elnökségek eddig működtek.