Magyarország nem képviselteti magát politikai szinten az ukrajnai EU-mininiszteri ülésen

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 17. 15:05
Mohos Márton / 24.hu

Magyarország politikai szinten nem fogja képviseltetni magát az EU-ügyi miniszterek Lvivbe tervezett ülésén, jelentette be Bóka János hétfőn, az Európai Unió Tanácsának Általános Ügyek Tanácsában.

Az Általános Ügyek Tanácsa december 10-11-én ülne össze a nyugat-ukrajnai Lviv-ben egy informális ülésre, ami a Dán soros elnökség egyik kihelyezett ülése lenne.

Az uniós ügyekért felelős miniszter a mostani hivatalos ülésre érkezve elmondta, hogy kapott meghívót, már válaszolt is rá. Szerinte az elképzelés ellentétes a politikai és eljárási alapelvekkel, amelyek alapján az elnökségek eddig működtek.

Nem látom politikai hozzáadott értékét annak, hogy az elnökség feltételezése szerinti konstruktív vita kialakulhasson a bővítésről úgy, hogy mindezt a tagjelölt ország területén tartjuk

– mondta.

Úgy gondolom, hogy ez inkább egy politikai show-műsor része, mint egy érdemi, megalapozott vitáé.

– tette hozzá. A nem politikai szintű képviselet valószínűleg azt jelenti majd, hogy a miniszternél alacsonyabb szintű ember megy el Ukrajnába.

EUROPOLI

Értsük meg Brüsszelt. A 24.hu uniós aloldala.
