„Az Európai Uniót fel kellene oszlatni” – jelentette ki Elon Musk, majd nácizni kezdett

Az Európai Uniót fel kellene oszlatni, és visszaadni a szuverenitást az egyes államoknak, hogy a kormányaik hatékonyabban képviselhessék a polgáraikat

– írta saját közösségi oldalán, az X-en Elon Musk.

A világ leggazdagabb embere azt követően akadt ki a közösségi platformján, hogy az Európai Bizottság pénteken 120 millió eurós bírságot szabott ki az X-re, a korábban ingyen elérhető, újabb viszont pénzért kínált kék pipák miatt, amik a dezinformáció terjedéséhez is jelentősen hozzájárultak.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

A kommentek között megjelent megjelent Vlagyimir Putyin első embere, Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök-miniszterelnök is, aki azt írta:

Pontosan.

Itt azonban nem állt meg a Donald Trump beiktatásán kart lendítő milliárdos, később ugyanis egy olyan fotót is megosztott, amin az EU-s zászló a náci szvasztikával jelenik meg.