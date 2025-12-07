elon muskxdmitrij medvegyeveurópai unió
„Az Európai Uniót fel kellene oszlatni” – jelentette ki Elon Musk, majd nácizni kezdett

Joe Raedle/Getty Images
24.hu
2025. 12. 07. 15:07
Joe Raedle/Getty Images

Az Európai Uniót fel kellene oszlatni, és visszaadni a szuverenitást az egyes államoknak, hogy a kormányaik hatékonyabban képviselhessék a polgáraikat

– írta saját közösségi oldalán, az X-en Elon Musk.

A világ leggazdagabb embere azt követően akadt ki a közösségi platformján, hogy az Európai Bizottság pénteken 120 millió eurós bírságot szabott ki az X-re, a korábban ingyen elérhető, újabb viszont pénzért kínált kék pipák miatt, amik a dezinformáció terjedéséhez is jelentősen hozzájárultak.

A kommentek között megjelent megjelent Vlagyimir Putyin első embere, Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök-miniszterelnök is, aki azt írta:

Pontosan.

Itt azonban nem állt meg a Donald Trump beiktatásán kart lendítő milliárdos, később ugyanis egy olyan fotót is megosztott, amin az EU-s zászló a náci szvasztikával jelenik meg.

