Véletlenül lett a világ legmagasabb szállodája egy új hotel Dubajban

Hivatalosan is megnyílt Dubaj új rekordmagasságú épülete. A világ legmagasabb szállodája, a Ciel Tower 377 méter magas, de ezt a méretet szinte véletlenül lőtték be, mivel a tervrajzokat újra és újra át kellett dolgozni – írta a CNN.

Talán a Ciel leginkább Dubajra jellemző tulajdonsága az, hogy nem egy rekorddöntő épület megépítésére törekedtek, valahogy csak megtörtént. Folyamatosan bővítették a szolgáltatásokat, és az épület egyre csak emelkedett, mert nem tudták máshová tenni a programlehetőségeket.

Véletlen rekord

Rob Burns, a projekt fejlesztője és a The First Group projektigazgatója így nyilatkozott, amikor megtudta, hogy az épület új rekordot döntött:

Tudtuk, hogy valami látványosat akarunk építeni, de azt biztosan nem terveztük, hogy a világ legmagasabb szállodáját építjük meg.

A rekordméretek ellenére a Ciel alkotói kénytelenek voltak kicsiben gondolkozni. Az egész szerkezet körülbelül 3600 négyzetméter területről emelkedik a magasba, ami viszonyításképpen egy professzionális focipályánál kicsit kisebb. Ez dubaji mérce szerint viszont kis területnek számít.

Yahya Jan, a szálloda építésze ügyeskedő trükkökre kényszerült a tervek kivitelezésekor. A torony, bár kívülről hatalmas, a belső terek emlékeztetik az oda belépőket a „kis méretű” talapzatra.

Hány szoba fér el egy ekkora hotelben?

Az építész szerint nagy kihívás volt megvalósítani a projektet:

Ez egy szabálytalan formájú telek. Egy ilyen magasságú toronyhoz a telek lehetett volna nagyobb is, de mindig azt mondom, hogy a legjobb munkádat akkor végzed, amikor a legnagyobb kihívást kapod.

A szobákat a letisztult stílus jellemzi, semleges színek és sima textúrák figyelhetők meg, ami Dubaj megszokott stílusához képest a minimalizmushoz közelít.

Az épület 82 emeletén 1004 szoba található, de a szálloda egy már eleve túlzsúfolt piacon debütál.

Han tisztában van a piac adta nehézségekkel, mégis optimistán áll a hotel sikeréhez, amiben elmondása szerint a 360 fokos kilátás is sokat fog segíteni.

Felfelé terjed a luxus

A lenti szintek „szerény” kialakítása ellenére a fenti terek már a luxusról árulkodnak, ugyanis a toronyra szánt legtöbb erőforrás az épület kivitelezésében arra ment el, hogy a szálloda bírja a természeti viszonyokat.

Egy tucat átrium teszi teljessé a magasságot, hat-nyolc emelet távolságra egymástól, fákkal és növényekkel tele. Ezek esztétikusak és praktikusak, fényt biztosítanak, hűsítenek, és gyülekezőhelyet biztosítanak a vendégeknek.

Eltűnés az égben

A Ciel étkezői és medenceterei ugyanazt a logikát követik, mint a torony többi része, a lehető legtöbbet kihozva a rendelkezésre álló terekből. A szálloda nyolc éttermet kínál a felső emeleteken, a 81-es emeleten pedig a 360 fokos kilátás várja az odalátogatókat.

A 76. szinten található a végtelen medence, ami nem nagy, de nem is kell annak lennie, amikor a vizuális trükk azt az illúziót adja, hogy a víz egyenesen az égbe ömlik.