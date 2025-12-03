Hongkongi lakástűz: egyéves gyermek is van a halálos áldozatok között

December 3-án 159 főre emelkedett a halottak száma egy hongkongi lakáskomplexum tűzesete óta – írta a The Associated Press.

A tűzeset legfiatalabb áldozata egy egyéves csecsemő, a legidősebb elhunyt személy pedig 97 éves volt a tragédia idején.

A rendőrség közölte, hogy befejezték a halottak keresését a tűz által sújtott nyolc magas lakótorony közül hétben. A tűz november 26-án tört ki, amit két napig nem sikerült eloltani. További 30 személyt jelenleg is eltűntként tartanak nyilván, 19 holttestet még mindig nem tudtak azonosítani.

A hongkongi rendőrségi biztosa, Joe Chow kijelentette, hogy a vizsgálatot még nem fejezték be, és tájékoztatást adott arról, hogy a hatóságok gyanús emberi csontokat találtak különböző lakásokban, amiken DNS-tesztekkel fogják azonosítani a maradványokat. A hatóságok továbbá folytatják a leesett bambusz állványok között a keresést, hogy ellenőrizzék, van-e bármilyen tetem, ami eltemetve maradhatott a romok között.

A tűzeset körülményei

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a halálos tűz a Wang Fuk Court lakótelepben ütött ki, Tai Po északi külvárosi kerületében, ahol hónapok óta tartó felújítás zajlott. Az épületek emiatt bambusz állványokkal és zöld hálóval voltak borítva.

A rendőrség és a városi korrupcióellenes testület kedden közölte, hogy 15 embert tartóztattak le. A hatóságok korábban arról számoltak be, hogy az épületek előtt felállított állványokra rögzített, nem megfelelő minőségű műanyag nejlon háló és az ablakokra felszerelt habpanel elősegítette a tűz gyors terjedését. Kiderült továbbá, hogy az épületekben található tűzjelzők közül néhány nem jelzett a tűz kitörésekor.

A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.