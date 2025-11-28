hongkongtoronyháztűz
128-ra emelkedett a hongkongi toronyháztűz halálos áldozatainak száma

2025. 11. 28. 09:38
Eddig 128 ember életét követelte Hongkongban az elmúlt évtizedek legsúlyosabb tűzvésze, miután hatalmas tűz ütött ki a Wang Fuk Court lakótelep hét tornyában – írja a New York Times. A halálos áldozatok között egy tűzoltó is van, aki munkavégzés közben esett össze és a kórházba szállítást követően hunyt el.

Körülbelül 200 embert még mindig eltűntként keresnek, miközben a remény egyre inkább fogy, hogy túlélőket találnak. Több mint 70 sebesült kórházi ápolásra szorul.

A szerdán kirobbant tűz a felújítás során használt gyúlékony építőanyagok miatt gyorsan terjedt, emiatt felmerült, hogy a jövőben fokozatosan megszüntetik a bambuszállványzatok használatát. A hatóságok letartóztatták az építőipari vállalat két igazgatóját és egy tanácsadóját, akiket emberöléssel és súlyos gondatlansággal vádolnak, és vizsgálják a vállalathoz kapcsolódó egyéb projekteket is.

A kormány a vizsgálatok minél gyorsabb lefolytatása és az érintetteknek való segítségnyújtás miatt elhalasztja a nem feltétlenül szükséges tevékenységeket, ezen felül pénzügyi támogatást is ígért a lakóhelyüket elhagyni kényszerült lakosoknak.

A katasztrófa, amely Hongkongban 1948 óta a legsúlyosabb, komoly biztonsági kérdéseket vet fel, ráadásul a tragédia politikailag érzékeny időpontban, a helyi választások előtt következett be.

