15 embert vettek őrizetbe a 156 halálos áldozatot követelő hongkongi tűz miatt

Egy bíró által vezetett bizottság vizsgálja meg Hongkong évtizedek óta legsúlyosabb, 156 ember halálát okozó tűzesetének okait, valamint felülvizsgálja az épületfelújítások ellenőrzését – jelentette be John Lee kormányzó.

A rendőrség 15 embert vett őrizetbe gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával a Wang Fuk Court lakókomplexum múlt heti tragédiájával kapcsolatban, és további 12 embert korrupciós ügyben tartóztattak le. A Reuters azt írja, nem világos, hogy van-e átfedés a két ügy között.

A hatóságok szerint a felújítás során használt silány minőségű műanyag háló és szigetelőhab táplálta a tüzet, amely gyorsan átterjedt a nyolc toronyból hétre, ahol több mint 4000 ember él.

Azért, hogy elkerüljük a hasonló tragédiákat, független, bíró által vezetett bizottságot állítok fel, amely megvizsgálja a tűz keletkezésének és gyors terjedésének okait, valamint a kapcsolódó kérdéseket

mondta Lee. A nyomozók a kiégett tornyok közül hatot már átvizsgáltak, és a lépcsőházakban, valamint tetőkön megtalálták több lakó holttestét, akik a füst és lángok elől menekülve estek csapdába. Körülbelül 30 embert továbbra is eltűntnek kezelnek.

A lakók korábban már panaszkodtak a tűzveszély miatt

A Wang Fuk Court lakókomplexum lakóit tavaly arról tájékoztatták a hatóságok, hogy „viszonylag alacsony tűzkockázattal” kell számolniuk, miután korábban panaszt tettek a felújításokkal összefüggő tűzveszély miatt – közölte a város Munkaügyi Minisztériuma.

A lakók 2024 szeptemberében jelezték aggodalmaikat, többek között a bambuszállványokat borító háló gyúlékony anyaga miatt, amelyet a kivitelezők használtak – mondta a minisztérium szóvivője.

A tűz idején az épületeken lévő hálóminták vizsgálata nem felelt meg a tűzállósági szabványoknak – közölték a vizsgálatot felügyelő tisztviselők hétfői sajtótájékoztatójukon. A felújítást végző vállalkozók a silány minőségű anyagokat nehezen hozzáférhető helyeken használták, így gyakorlatilag elrejtették azokat az ellenőrök elől.

A hatóságok azt is közölték, hogy az ablakok borítására használt szigetelőhab szintén táplálta a lángokat, és a lakókomplexum tűzjelzői nem működtek megfelelően.

A kritikusok ellen is fellépnek

A kínai fennhatóság alatt álló városban néhány csoport nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot követelt, miközben a hatóságok figyelmeztettek, hogy a katasztrófa politikai célú felhasználására tett bármilyen kísérletet súlyosan büntetni fognak.

Az egyik csoporthoz tartozó diákot őrizetbe vették, majd óvadék ellenében szabadon engedték, a helyi média szerint pedig további két személy ellen vizsgálat indult esetleges izgatás miatt. A rendőrség nem kommentálta az ügyeket.